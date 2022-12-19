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Коммерсантъ FM
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Найдется кому присмотреть

Олег Сапожков о новых перспективах госуправления

Иногда процесс чтения проектов документов правительства приоткрывает изнанку административной действительности: например, в конце 2022 года, на пятом году перестроившей сферу государственного и муниципального контроля и надзора реформы, Белый дом узнал, что не все контрольно-надзорные органы выполняют свою работу. Оказывается, по итогам проверок контролеры ограничиваются выписыванием штрафов, манкируя выдачей предписаний по устранению выявленных недостатков и проверками их устранения, и Минюст для борьбы с этим злом разработал, а правительство внесло в Госдуму законопроект — поправки к КоАП о штрафах для нерадивых контролеров.

Олег Сапожков

Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект очень простой: внести в ст. 19.6.1 КоАП (несоблюдение должностными лицами… требований закона о госконтроле) новые ч. 4 и 5, где будет написано, что невыдача предписания по итогам проверки или «неисполнение обязанности по контролю его исполнения» обойдется должностным лицам в 3–5 тыс. руб., а повторное нарушение — в 5–15 тыс. руб. с дисквалификацией от полугода до года.

Вопрос «Кто будет сторожить сторожей?» («Quis custodiet ipsos custodes?»), как учит нас «Википедия», впервые встречается у современника Нерона Ювенала, а затем неоднократно повторяется в литературе, все чаще в качестве риторической фигуры, и расхожего ответа не имеет: намека на бесперспективность бесконечной рекурсии достаточно. Однако не все о ней помнят: вопроса о наказаниях для тех, кто не налагает штрафы на нерадивых контролеров, и о санкциях для тех, кто не наказывает тех, кто должен штрафовать нерадивых контролеров, законопроект Минюста (пока) не решает.

На этом можно было бы закончить, если бы не одно но: в Белом доме, кажется, нашли ответ на вопрос о том, кто будет сторожить сторожей, но пока об этом не говорят. Активность аппарата правительства, курирующего реформу контроля и надзора, в цифровизации этого сектора (реестр проверок на контроле у Генпрокуратуры, система досудебного обжалования через портал госуслуг их результатов и в скором будущем такая же система для жалоб на отказы в лицензиях и разрешениях) такова, что контроль роботами всего и вся, включая исполнение нацпроектов и достижение наццелей, просто обязан привести к идее автоматизации штрафов для всех тех, кто в этом участвует. При этом сам механизм уже отработан до совершенства на водителях — технически, вероятно, его несложно будет перенести с управления транспортными средствами на госуправление.

Представляешь картину, как инспектор какого-нибудь надзорного органа, получив зарплату, открывает сайт госуслуг и видит: к оплате семь начислений от ГАС «Управление», ч. 4 и 5 ст. 19.6.1 КоАП, 21 тыс. руб., и ссылки «оплатить» и «обжаловать», и понимаешь, что это довольно вероятное будущее.

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