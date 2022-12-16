Правительство РФ установило прожиточный минимум в новых регионах на 2023 год

Правительство России опубликовало постановление, устанавливающее размер прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2023 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«С учетом этого размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9643 рубля, детей — 10 877 руб., а для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 руб., для трудоспособного населения — 12 692 руб., пенсионеров — 10 014 руб., детей — 11 295 руб.»,— сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на постановление правительства.

Кабинет также определил порядок установления прожиточных минимумов в РФ для присоединенных регионов. В России для этого применяются коэффициенты региональной дифференциации, которые умножают на прожиточный минимум, установленный для всей страны, пояснили в министерстве.

Для ДНР и ЛНР коэффициент в 2023 году составит 0,78, для Запорожской и Херсонской областей — 0,81. В следующем году правительство постановило увеличить эти показатели: для народных республик — до 0,94, а для областей — до 0,97.

Размер прожиточного минимума в 2023 году на душу населения России установлен на уровне 14 375 руб., для трудоспособного населения — 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб.

Эрдни Кагалтынов