Правительство внесло налоговое соглашение с Латвией на денонсацию в Госдуму

Правительство России внесло на денонсацию в Госдуму соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией, которая приостановила его действие в мае. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Если Москва направит уведомление о денонсации до 30 июня 2023 года, действие соглашения остановится 1 января 2024 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основания Латвии для приостановки действия в одностороннем порядке несостоятельные, а само решение не соответствует международному праву.

Латвия приостановила действия соглашения 16 мая, потребовав вывести российские войска с территории Украины. Россия приняла аналогичное решение 26 сентября.

Страны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения 20 декабря 2010 года. Документ содержит в том числе положения об обмене информацией, ограничении налоговых льгот. Договор позволяет избежать неограниченного налогообложения одного и того же дохода в нескольких государствах.

Лусине Баласян