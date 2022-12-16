«НаШествие Дедов Морозов» стартует в Рыбинске 17 декабря

В Рыбинске 17 декабря начнется «НаШествие Дедов Морозов», с этого дня стартуют тематические мероприятия. 24 декабря в город приедет главный Дед Мороз страны и зажжет огни на городской елке. Об этом сообщили в администрации города.

Вместо традиционного шествия Дедов Морозов в Рыбинске пройдут локальные праздники в учреждениях культуры и на дворовых территориях. Старт празднику дадут соревнования «Новогодний пробег» в 12:00 17 декабря у ДС «Полет». В этот же день состоится благотворительный новогодний концерт «Дари добро» в здании железнодорожного вокзала. Завтра праздничные мероприятия пройдут во дворе улицы Карякинской, 90 в 13 часов и на площади Труда в 16 часов.

«Общественно-культурный центр проводит конкурс «Каждый папа Дед Мороз». Участники должны провести небольшое мероприятие для детей в образе Деда Мороза, разместить презентацию на странице конкурса в ВК. Победители будут определены по итогам голосования. Награждение состоится 24 декабря в 16:20 на Красной площади у главной елки города»,— говорится в сообщении администрации. Наградит победителей главный Дед Мороз страны.

Он 24 декабря посетит с поздравлениями праздники у новогодней елки в нескольких микрорайонах Рыбинска: в ДК «Вымпел», КДК «Переборы», в Рыбинском кадетском корпусе, Дворец молодежи.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске приняли решение отказаться от широких народных гуляний в честь Нового года. Глава администрации Дмитрий Рудаков сообщил, что будет отменено НаШествие Дедов Морозов по центру города, вместо этого организуют точечные мероприятия во дворах — «Каждый папа Дед Мороз».

Алла Чижова