Бывший тренер «Болоньи» Синиша Михайлович умер в возрасте 53 лет

В возрасте 53 лет скончался сербский футболист, тренер, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Црвены Звезды» Синиша Михайлович. В 2019 году он сообщил о том, что борется с лейкемией.

«Жена Арианна, дети Виктория, Вирджиния, Мирослав, Душан и Николас, внучка Виоланте, мать Викерия и брат Дражен с сожалением сообщают о несправедливой и преждевременной смерти образцового мужа, отца, сына и брата Синиши Михайловича. Неповторимый, выдающийся, профессиональный человек, доступный и хороший для всех»,— говорится в заявлении семьи покойного (цитата по ANSA).

В начале футбольной карьеры Синиша Михайлович выступал за югославские клубы «Борово», «Войводина» и «Црвена Звезда». С последним ему удалось в 1991 году выиграть главный клубный турнир Европы — Кубок европейских чемпионов. В 1992 году Синиша Михайлович переходит в итальянскую «Рому». В Италии он также играл в «Сампдории», «Лацио» и «Интере». За свой итальянский этап карьеры он стал двукратным чемпионом страны, а также четыре раза становился обладателем Кубка Италии.

В качестве тренера Синиша Михайлович работал в итальянских «Интере», «Болонье», «Катании», «Фиорентине», «Сампдории», «Милане», «Торино» и португальском «Спортинге». С мая 2012 года по ноябрь 2013 года он возглавлял сборную Сербии.

Эрдни Кагалтынов