МИД Франции сообщил об отмене ограничения на выдачу виз гражданам Марокко

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция отменит ограничения на выдачу виз для граждан Марокко. Ранее в Рабате, марокканской столице, прошли переговоры госпожи Колонны с главой МИДа Марокко Насером Буритой.
«Мы приняли меры с нашими марокканскими партнерами для восстановления нормальных консульских отношений. Кризис завершился»,— сказала Катрин Калонна в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой (цитата по ТАСС).
По словам французского министра, с 12 декабря в стране начался процесс нормализации выдачи виз. Насер Бурита от комментариев по этому вопросу отказался. «В данном случае речь идет об одностороннем решении, которое Марокко уважает и не будет комментировать официально, однако оно идет в правильном направлении»,— сказал он.
В сентябре 2021 года Франция сократила выдачу виз для жителей Алжира, Марокко и Туниса. Париж объяснил принятое решение нежеланием правительств этих стран принимать граждан, от которых Франция требует покинуть территорию своей страны за нарушения визового режима. Количество виз, выдаваемых гражданам Марокко, тогда сократили вдвое.