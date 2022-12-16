МИД Франции сообщил об отмене ограничения на выдачу виз гражданам Марокко

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Франция отменит ограничения на выдачу виз для граждан Марокко. Ранее в Рабате, марокканской столице, прошли переговоры госпожи Колонны с главой МИДа Марокко Насером Буритой.

«Мы приняли меры с нашими марокканскими партнерами для восстановления нормальных консульских отношений. Кризис завершился»,— сказала Катрин Калонна в ходе совместной пресс-конференции со своим коллегой (цитата по ТАСС).

По словам французского министра, с 12 декабря в стране начался процесс нормализации выдачи виз. Насер Бурита от комментариев по этому вопросу отказался. «В данном случае речь идет об одностороннем решении, которое Марокко уважает и не будет комментировать официально, однако оно идет в правильном направлении»,— сказал он.

В сентябре 2021 года Франция сократила выдачу виз для жителей Алжира, Марокко и Туниса. Париж объяснил принятое решение нежеланием правительств этих стран принимать граждан, от которых Франция требует покинуть территорию своей страны за нарушения визового режима. Количество виз, выдаваемых гражданам Марокко, тогда сократили вдвое.

Лусине Баласян