Швейцария присоединится к девятому пакету санкций Евросоюза и к потолку цен на нефть

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к новым санкциям Евросоюза против России. Кроме того, Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть. Ограничения начнут действовать 16 декабря в 20:00 по мск.

«ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения»,— говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

Кроме того, власти Швейцарии также ввели санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за поставку России беспилотников. Такие санкции Евросоюз принял 14 ноября.

По состоянию на 25 ноября Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (приблизительно $7,94 млрд). В конце ноября Федеральный совет Швейцарии ввел полное эмбарго на поставки оружия России.

Анастасия Ларина