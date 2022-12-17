«Окраинные государства представляют наиболее лакомый кусок»

100 лет назад, в декабре 1922 года, в советских республиках прошли съезды, подготавливавшие образование СССР; при этом и тогда, и позднее избегали упоминаний о том, что процесс создания Советского Союза начался по простой причине: после Гражданской войны и перехода к новой экономической политике коммунисты — руководители двух республик, как считали в Москве, зачастую действовали, игнорируя договоры, заключенные с РСФСР, и решения Политбюро ЦК РКП(б).

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«Мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, конституция не могут быть игнорированы»



«Руководимая инстинктом самосохранения»

Из резолюции IV партийной конференции Коммунистической партии большевиков Украины, 18 марта 1920 года.

1. С установлением Советской власти на Украине и с приближением выборов на четвертый Всеукраинский съезд Советов национальный вопрос выдвигается во главу угла партийной борьбы, что вызывает необходимость для Центрального комитета коммунистической партии Украины еще конкретнее обосновать свою программу по вопросу о государственных отношениях Украины и России и самым решительным образом рассеять ту атмосферу недоверия, которую заинтересованные партии и лица пытаются создать вокруг нашей деятельности <…>

9. Среди всех советских республик, существовавших до сих пор, только Советская Россия была в состоянии победоносно противопостоять (так в тексте.— «История») натиску международной и внутренней контрреволюции и нанести противникам сокрушительные удары. Она одна обладает географическими условиями и экономическими и политическими ресурсами (обширная территория, громадное население, большие богатства, многомиллионный революционный промышленный пролетариат, организованный военно-гражданский аппарат, накопленный политический опыт), делающими из нее неприступную пролетарскую крепость против всех атак международного империализма <…> Всякая новая советская республика, руководимая инстинктом самосохранения, ищет в Советской России опору и поддержку <…>

12. Первым объединением между Украиной и Россией, продиктованным самим ходом событий, было объединение военных комиссариатов…

13. Также естественно намечается объединение народных комиссариатов по иностранным делам, задачей которых является тоже оборона против международного империализма, но только иными средствами.

14. В противоположность хаотическому капиталистическому производству, его жестокой конкуренции между отдельными капиталистическими странами и со всеми последствиями, вытекающими отсюда (эксплуатация рабочего класса, перепроизводство, безработица, война), социалистическое производство, основанное на планомерной организации труда и обмена, предполагает общий производительный план между социалистическими государствами, создание общих органов для учета и распределения рабочей силы, сырья, средств производства <…>

16. Валюта и народный банк являются общими для обеих республик <…>

19. Более детальные положения об организации центральных объединенных аппаратов будут разработаны по соглашению центральных исполнительных комитетов обеих республик…

Из Союзного рабоче-крестьянского договора между РСФСР и УССР, заключенного 28 декабря 1920 года.

I. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика и Украинская Социалистическая Советская Республика вступают между собою в военный и хозяйственный союз <…>

III. Для лучшего осуществления указанной в пункте I-м цели, оба правительства объявляют объединенными следующие комиссариаты: 1) военный и морских дел, 2) Высший совет народного хозяйства, 3) внешней торговли, 4) финансов, 5) труда, 6) путей сообщения и 7) почт и телеграфа (после окончания Гражданской войны наркоматы по иностранным делам (НКИД) не объединили, а Политбюро ЦК РКП(б) 8 декабря 1921 года приняло решение, гласившее: «Признать, как неподлежащее нарушению правило, что Союзные Советские республики не могут заключать никаких договоров без предварительного соглашения с НКИД РСФСР».— «История»). <…>

V. Порядок и форма внутреннего управления объединенных комиссариатов устанавливаются особыми соглашениями между обоими правительствами…

(Аналогичные договоры были заключены и с другими советскими республиками.— «История».)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Тов. Раковский (на фото), наоборот, считает необходимым идти навстречу национально-демократической стихии»

Фото: РИА Новости «Тов. Раковский (на фото), наоборот, считает необходимым идти навстречу национально-демократической стихии»

Фото: РИА Новости

«Вели бы к ликвидации УССР»

Из письма председателя Совета народных комиссаров Азербайджанской ССР Н. Н. Нариманова председателю Совета народных комиссаров (Совнаркома, СНК) РСФСР В. И. Ленину, 9 января 1922 года.

…Я должен сообщить, что в Азербайджане в настоящее время в 9 уездах начался голод. Курс рубля все время падает благодаря задержке товаров Грузией между Батумом и Тифлисом.

Из письма народного комиссара по иностранным делам РСФСР Г. В. Чичерина в Политбюро ЦК РКП(б), 16 марта 1922 года.

…Разногласие возникло по поводу назначения Украинским правительством отдельной миссии в прибалтийские государства, причем члены этой миссии прибыли в Ковно (Каунас.— «История»), Ригу и Ревель (Таллин.— «История») даже без предварительного уведомления НКИД РСФСР и ведут там сепаратную политику помимо представительств РСФСР…

Коллегия НКИД полагает, что отдельные представители Украины должны назначаться в те государства, где имеются специально-украинские интересы и, в частности, украинская эмигрантская масса, которая охотно группируется вокруг украинского представителя. Специально-украинские интересы имеются в Польше, ввиду галицийского вопроса и ввиду захвата Польшей по Рижскому миру украинских областей; такие же специально-украинские интересы имеются в Чехословакии, где, кроме того, имеется большая украинская эмигрантская масса.

Коллегия НКИД не усматривает почвы для специальной украинской политики в прибалтийских государствах.

Для облегчения транзита через Ригу на Украину достаточно ввести украинских товарищей в состав нашего торгового представительства. По общему правилу вполне достаточно, если полпред РСФСР будет одновременно иметь мандат от Украины. Мы не возражали бы против того, чтобы в некоторых государствах украинцы назначались полпредами, имея одновременно мандат от России. Существование параллельных представительств России и Украины во многих государствах было бы излишней тратой валюты и излишней расточительностью по отношению к политически-квалифицированным товарищам, которых у нас и без того слишком мало для всей заграницы. Политически параллельное существование представительств России и Украины вредно, и даже в тех государствах, где приходится допускать его, ввиду наличия специально-украинских интересов или эмигрантов, отрицательные стороны сепаратного представительства непременно когда-нибудь скажутся. Рано или поздно не могут не возникнуть трения, которые с течением времени, естественно, будут обостряться.

Западные представительства уже неоднократно обнаруживали стремление сепаратно заигрывать с Украиной и вообще с окраинными государствами и разыгрывать их против РСФСР.

В экономическом отношении как раз окраинные государства представляют наиболее лакомый кусок, так как в них сосредоточены главные естественные богатства бывшей империи. Уже начинает проявляться стремление западных правительств стараться влиять на представителей окраинных государств, развивать в них великодержавные и сепаратические (так в тексте.— «История») тенденции, вносить рознь между ними и Россией и разбивать советский единый фронт…

Тов. Раковский (председатель Совнаркома УССР и нарком по иностранным делам УССР.— «История»), наоборот, считает необходимым идти навстречу национально-демократической стихии, которая чрезвычайно сильна в окраинных государствах. Он полагает, что если мы будем систематически урезывать сепаратные проявления государственного существования Украины, то наши противники получат, таким образом, материал для агитации против нас и будут возбуждать национально-демократическую стихию против Советской России…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ЦК РКП требует, чтобы в случае повторения чего-либо подобного были преданы суду секретарь и управделами НКИД РСФСР»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «ЦК РКП требует, чтобы в случае повторения чего-либо подобного были преданы суду секретарь и управделами НКИД РСФСР»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №4, 27 апреля 1922 года.

5. О нарушении Украиной пост. ПБ от 8.12.1921 г. о порядке заключения договоров советскими союзными республиками.

а) Подтвердить еще раз к сведению ЦК КПУ, что никакие самостоятельные переговоры отдельных советских республик с иностранными государствами не должны вестись без предварительного согласования с НКИД РСФСР или с ЦК РКП.

б) Ввиду того, что имеющиеся по этому поводу постановления Политбюро ЦК нарушаются в исключительной обстановке, в которой нарушения эти носят явно преступный характер, предать виновных партийному суду.

(Зампредседателя Совнаркома УССР М. В. Фрунзе просил Политбюро пересмотреть это постановление, но на заседании 4 мая 1922 года формулировку решили «оставить в силе».— «История»).

6. О ликвидации украинских представительств в Прибалтике.

Поручить НКИД согласовать вопрос с Украиной в духе предшествующих постановлений и представить в ЦК в недельный срок письменное соглашение за обоюдными подписями…

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №6, 11 мая 1922 года.

3. Об украинских делах.

а) Поручить т Калинину (председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК).— «История») посетить в кратчайший срок после сессии ВЦИК те голодные губернии Украины, в которых он не был в предыдущую поездку.

б) Создать комиссию в составе т. т. Сталина, Каменева, Фрунзе, Скрыпника и Мануильского для проверки отношений между УССР и РСФСР и выработки положения, регулирующего отношения между ними. Назначить срок работы комиссии 1 месяц, обязав ее через 2 недели разослать членам Политбюро краткое, не более 2 страниц, письменное сообщение о предварительных результатах ее работ. Созыв комиссии поручить т. Фрунзе.

в) Заслушав членов ЦК КПУ, ЦК РКП устанавливает, что никакой перемены в отношении РСФСР к УССР, умаления или отмены независимости Украинской Республики и вообще в смысле пересмотра основных конституционных положений Украинской Республики не произошло.

г) Если бы оказалось, что НКИД РСФСР была допущена посылка ноты или какие-либо сношения от имени Украины или непосредственно затрагивающие Украину без предварительного оповещения НКИД Украины, то такого рода шаги ЦК РКП признает безусловно недопустимыми и требует, чтобы в случае повторения чего-либо подобного были преданы суду секретарь и управделами НКИД РСФСР, отвечающие за нарушение непосредственно, и партийному суду — Нарком и заместители его, ведающие непосредственно данной областью работы.

д) Поручить т. Рыкову и т. Цюрупе наблюдать за тем, чтобы эти решения проводились в практике НКИД.

е) Решено обязать СНК ускорить разрешение вопроса о выдаче просимой суммы НКИД УССР.

Из протокола заседания комиссии ЦК РКП(б) (комиссии Фрунзе) по вопросу урегулирования взаимоотношений РСФСР и УССР, 12 мая 1922 года.

Постановили:

Обязать все центральные органы РСФСР в течение двух недель представить в Комиссию согласованные проекты об их взаимоотношениях, а в случае несогласованности, параллельные проекты по несогласованным вопросам; указать при этом всем центральным органам, что они должны исходить из постановления Политбюро ЦК РКП от 11/V—22 года о недопустимости каких-либо мероприятий, которые практически вели бы к ликвидации УССР и умалению прав ее ЦК, Совнаркома и ее центральных органов…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мы,— писал И. В. Сталин В. И. Ленину,— ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Мы,— писал И. В. Сталин В. И. Ленину,— ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Создают конфликты, обиды и раздражение»

Из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) №20, 10 августа 1922 года.

а) Указать в партийном порядке тем Наркоматам, соглашение которых с Украиной было утверждено комиссией Политбюро ЦК, что они должны руководствоваться в своих действиях этим соглашением, но без оформления его в советском (постановлениями или декретами СНК и ВЦИК.— «История») порядке.

б) Предложить Оргбюро (Организационное бюро ЦК РКП(б).— «История») образовать комиссию с поручением к следующему Пленуму ЦК подготовить вопрос о взаимоотношениях РСФСР и независимых республик, для оформления его потом в советском порядке.

Из проекта резолюции о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками, подготовленного членом комиссии Оргбюро ЦК РКП(б), генеральным секретарем ЦК РКП(б) И. В. Сталиным, август 1922 года.

1. Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР (Дальневосточной республике.— «История») открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее…

Из письма первого секретаря ЦК КП(б)У Д. З. Мануильского И. В. Сталину, 4 сентября 1922 года.

Дорогой товарищ Сталин!

Перед своим отъездом в отпуск я хотел высказать некоторые соображения по вопросу об украинских делах или, вернее сказать, о положении окраин. Опыт истекшего года показал, что то положение, которое создалось на окраинах и, в частности, на Украине, приводящее к ряду конфликтов между ведомствами центра и мест, дальше длиться не может. Это положение, приводящее к тому, что ответственные товарищи должны тратить три четверти своего времени на урегулирование конфликтов, должно быть радикально пересмотрено, ибо оно не отвечает больше объективной обстановке.

В каком направлении?

Я полагаю, что в направлении ликвидации самостоятельных республик и замены их широкой реальной автономией.

Это значит, что в отношении вопросов внешней торговли и иностранных дел надлежит установить единое руководство из центра при соблюдении соответствующих гарантий, что интересы окраин при торговых операциях с заграницей не будут обойдены. То же самое приходится сказать и в отношении всего хозяйства.

Нынешняя форма взаимоотношений изжила себя и на месте единого руководства у нас создается несколько «хозяев», что не может не отражаться гибельно на самом хозяйстве.

Теперь, когда в нашем административном аппарате надлежит установить и поднять чувство ответственности за порученное каждому дело, эта система двойственности вносит лишь путаницу и затрудняет положение с хозяйственным возрождением страны…

Из письма И. В. Сталина В. И. Ленину, 22 сентября 1922 года.

Тов. Ленин!

Мы пришли к такому положению, когда существующий порядок отношений между центром и окраинами, т. е. отсутствие всякого порядка и полный хаос, становятся нестерпимыми, создают конфликты, обиды и раздражение, превращают в фикцию т. н. единое федеративное народное хозяйство, тормозят и парализуют всякую хозяйственную деятельность в общероссийском масштабе. Одно из двух: либо действительная независимость и тогда — невмешательство центра, свой НКИД, свой Внешторг, свой Концессионный комитет, свои железные дороги, причем вопросы общие решаются в порядке переговоров равного с равным по соглашению, а постановления ВЦИК, СНК и СТО (Совет труда и обороны.— «История») РСФСР не обязательны для независимых Республик; либо действительное объединение Советских Республик в одно хозяйственное целое с формальным распространением власти СНК, СТО и ВЦИК РСФСР на СНК, ЦИК, экономсоветы независимых Республик, т. е. замена фиктивной независимости действительной внутренней автономией республик в смысле языка, культуры, юстиции, внутренних дел, земледелия и прочее…

Следует иметь в виду, что:

1. Формально решения СНК, СТО и ВЦИК РСФСР необязательны для независимых Республик, причем эти учреждения сплошь и рядом отменяют постановления центральных учреждений независимых Республик, что вызывает протесты последних против «незаконных действий» центральных учреждений Москвы.

2. Вмешательство Цека РКП в таких случаях происходит обычно после того, как центральные учреждения окраин уже дали свои декреты, отменяемые потом центральными учреждениями Москвы, что создает волокиту и тормоз в хозяйственных делах и вызывает на окраинах недоумение среди беспартийных и раздражение среди коммунистов.

3. За четыре года Гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство Цека РКП как обман и лицемерие со стороны Москвы.

4. Мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, конституция не могут быть игнорированы, когда молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету и также упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы конституций независимых республик…

Сейчас же речь идет о том, как бы не «обидеть» националов; через год, вероятно, речь пойдет о том, как бы не вызвать раскол в партии на этой почве, ибо «национальная» стихия работает на окраинах не в пользу единства Советских Республик, а формальная независимость благоприятствует этой работе.

Один из многих примеров: недавно грузинский Цека, оказывается, решил без ведома Цека РКП разрешить оттоманскому банку (англо-французский капитал) открыть свое отделение в Тифлисе, что, несомненно, повело бы к финансовому подчинению Закавказья Константинополю (уже теперь в Батуме и Тифлисе турецкая лира является господствующей, вытесняющей с рынка грузинские и русские деньги), причем решительное запрещение со стороны Цека (принятое по настоянию товарища Сокольникова (замнаркома финансов РСФСР.— «История»)) вызвало, оказывается, бурю возмущения среди грузинских национал-коммунистов…

(В. И. Ленин не поддержал проект И. В. Сталина по вхождению советских республик в состав РСФСР, и после подготовительной работы 30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик.— «История»).

Публикация Евгения Жирнова