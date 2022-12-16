ЦБ приостановил открытие банкам новых безотзывных кредитных линий с 12 декабря

Совет Банка России принял решение приостановить открытие новых безотзывных кредитных линий (БКЛ) с 12 декабря. В Центробанке считают, что другие меры поддержки регулятора снизили потребность в БКЛ как инструмента.

«Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) снизили востребованность БКЛ как инструмента управления этим нормативом»,— говорится в сообщении регулятора.

В 2016 году Центробанк ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых банков. В феврале того же года для выполнения этого норматива он разрешил открывать безотзывные кредитные линии. Такие кредитные линии можно было открыть на год с возможностью пролонгации. В течение этого времени ЦБ не мог изменить условия договора или расторгнуть его. Лимит безотзывных кредитных линий составил 600 млрд руб. Для заключения таких линий нужно было заключить договор с ЦБ.

21 февраля 2021 года Банк России обновил параметры безотзывных кредитных линий. Он установил лимит по этому инструменту на уровне 4 трлн руб. До этого лимит безотзывным кредитным линиям составлял 5 трлн руб.

Анастасия Ларина