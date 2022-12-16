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Peugeot обнародовал тизеры концепт-кара Inception

Компания Peugeot представила тизеры концепт-кара Inception, который покажут на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе.

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Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

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Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

Peugeot Inception Concept

Фото: Peugeot

На изображениях, опубликованных французским автопроизводителем, показаны фирменные эмблемы Peugeot, шильдик модели, а также элементы светотехники и некий подсвеченный круглый фрагмент концепт-кара. Никакой официальной информации о новинке пока не обнародовано.

Ранее стало известно, что в основу модели ляжет разработанная специально для электромобилей платформа e-Native. Кроме того, концепт-кар продемонстрирует новый фирменный дизайн грядущих электромобилей марки и новую архитектуру интерьера i-Cockpit.

Премьера прототипа состоится 5 января 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Напомним, что официально марка Peugeot в США не представлена уже более 30 лет.

Максим Вершинин

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