Свердловское правительство может получить полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга

Полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга с 1 января могут вновь перейти на уровень Свердловской области. Соответствующий законопроект внесла в законодательное собрание группа депутатов во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. Одним из соавторов документа является первый глава Екатеринбурга, ныне первый вице-спикер регионального парламента Аркадий Чернецкий. Законопроект опубликован на официальном сайте заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно тексту пояснительной записки, Екатеринбург является центром Екатеринбургской агломерации и его развитие оказывает непосредственное влияние на входящие в агломерацию муниципалитеты и Свердловскую область в целом. Поэтому подготовка и утверждение генплана уральской столицы должны координироваться на уровне региона.

Напомним, в 2015 году законодательное собрание Свердловской области изъяло у администрации Екатеринбурга все градостроительные полномочия. Это произошло после того, как на выборах мэра победу одержал оппозиционный кандидат Евгений Ройзман (в 2022 году внесен в реестр иностранных агентов). С 1 января 2016 года к региональному минстрою перешли функции по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, утверждение нормативов градостроительного проектирования и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), выдача технических условий для подключения объектов к сетям. В 2016 году областной парламент вернул столице Урала полномочия по утверждению ПЗЗ.

В 2021 году, после избрания главой города близкого соратника господина Куйвашева Алексея Орлова, региональное заксобрание передало на уровень Екатеринбурга остальные изъятые полномочия. С 1 января 2022 года город начал выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилья, разрешать реконструкцию объектов, а также утверждать генплан.

Однако полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга вновь возвращаются в область. В случае принятия законопроекта, он начнет действовать с 1 января 2023 года.

В Екатеринбургскую агломерацию входят Екатеринбург и его города-спутники: Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск.

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Алексей Буров