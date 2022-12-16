Набиуллина: рост зарплат в 2023 году может опережать темпы увеличения производительности труда

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что показатель рабочей силы будет уменьшаться. Это происходит на фоне последствий мобилизации. Реальные зарплаты будут расти, могут даже опережать темпы увеличения производительности труда.

«Важная группа рисков связана с ситуацией на рынке труда. Не исключено, что нехватка работников и дальше будет нарастать»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

По ее словам, безработица в 2022 году обновила исторический минимум. В следующем году ее темпы могут ускориться. Глава ЦБ также не исключила рост реальных зарплат в 2023 году, которые существенно опережают увеличение производительности труда.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил о снижении реальных доходов россиян. В ноябре глава государства призвал добиться увеличение зарплат во всех отраслях.

После объявления частичной мобилизации стало не хватать кадров во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве, медицине, IT. Например, в строительстве недостаток работников составляет 25%.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Россияне не идут в строители».

Полина Собакина