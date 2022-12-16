В Кирове возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными на ферме-банкроте

В находящемся в процессе банкротства АО «Агрофирма "Калинино"» в Малмыжском районе Кировской области несколько месяцев лишали корма и воды более тысячи животных. После обнародования информации глава региона Александр Соколов выехал на предприятие, а районная полиция возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

О том, что в селе Калинино Малмыжского района Кировской области на агроферме-банкроте каждый день от голода и жажды гибнет скот, стало известно во вторник, 13 декабря. По данным портала newsler.ru, коров, телят, лошадей держат в неубранных помещениях, не кормят и лишают воды начиная с октября текущего года. ОА «Агрофирма "Калинино"» было признано банкротом по решению кировского арбитража 17 июля 2020 года по заявлению ООО «Зеленая Роща» из Татарстана. Компания предъявила агропредприятию требования на сумму чуть больше 18,2 млн рублей долга. Агрофирма оспорить это решение не смогла.

Имущество не раз передавали в аренду частным фирмам. А с сентября 2021 года им занималось ООО «Шанс», также расположенное в селе Калинино. Из-за неоплаты на ферме-банкроте отключены газ, водоснабжение.

Выяснилось: о том, что животных лишили пищи и идет мор поголовья, были уведомлены все инстанции еще в ноябре. В управление ветеринарии Кировской области поступала информация о нарушениях ветеринарного законодательства, направлялись обращения в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. А по фактам жестокого обращения с животными были жалобы в полицию и прокуратуру. Однако ни одно из ведомств не реагировало.

После обнародования ситуации депутат заксобрания региона Константин Русских обратился с требованием к прокурору области возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. «Оказывается, все знали, но никто ничего делал. Сейчас возбуждено два уголовных дела: Следственный комитет — по факту невыплаты заработной платы 22 работникам агрофирмы на почти 900 тыс. рублей (ст. 145.1 УК РФ). И по факту жестокого обращения с животными по ст. 245 УК РФ — региональным УМВД. Полиция собрала все обращения и заявления с администрации, Роспотребнадзора и других ведомств для возбуждения дела»,— сообщил «Ъ» депутат.

Губернатор Кировской области Александр Соколов выехал на ферму 15 декабря. «То, что я вчера увидел в Малмыже, вызывает бурю эмоций, возмущение и гнев. Человеческая жадность, хитрость, измываться над животными и делать их заложниками своих интересов,— сообщил «Ъ» губернатор Кировской области Александр Соколов.— Долго вели переговоры со сторонами — арендаторами, представителями конкурсного управляющего (он находится в Дагестане.— “Ъ”), кредиторами. Пришли к общему заключению, что с сегодняшнего дня арендатор кормит, лечит животных. Нашелся хороший человек — хозяин крупного хозяйства, который бесплатно предоставил корма».

«Должен сегодня из другого региона прилететь конкурсный управляющий решать юридические вопросы с арендатором. Договорились, что прокуратура будет сопровождать сделку с точки зрения законности,— отметил господин Соколов.— Глава района и социально ответственные предприниматели будут организовывать питание, уход за животными. Арендатор обещал свои обязательства четко выполнять и взял на себя ответственность за сохранность коров и лошадей, которые находятся на этой ферме».

Ирина Александрова, Киров