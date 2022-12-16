Возбуждено уголовное дело из-за срыва сроков строительства нижегородских школ и медпунктов

Уголовное дело о мошенничестве (ч.4 статьи 159 УК РФ) возбудили в отношении ООО «ИСБ» (Москва), которое занималось строительством социальных объектов в Нижегородской области. Подрядчик сорвал сроки. Руководитель предприятия задержан, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по инициативе областного правительства.

ИСБ выступал подрядчиком по строительству шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в районах области, детского сада, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстове и детского сада на Бору.

«В результате серьезных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. И мы их достроим без итогового срыва проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима. Остальным подобным деятелям – приготовиться»,— написал губернатор.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «ИСБ» зарегистрировано в Москве в ноябре 2018 года. Уставный капитал компании составляет 1,35 млн руб. Основной вид деятельности – строительство зданий. Директором компании является Алексей Харитонов, единственным владельцем - Светлана Джиоева. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 511,1 млн руб., чистая прибыль – 10,8 млн. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», 23 ФАПа должны были сдать до конца 2021 года, однако ни один не ввели в эксплуатацию вовремя. За срыв сроков строительства с ООО «ИСБ» были расторгнуты государственные контракты, компанию оштрафовали и внесли в список недобросовестных поставщиков.

Кроме ИСБ, подрядчиками по строительству медпунктов выступали ООО «Спецтехника СПб» и нижегородская компания «Стройальянс».

Андрей Репин