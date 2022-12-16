Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело Светланы Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело в отношении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, представителя Объединенного переходного кабинета и бывшего министра культуры Белорусии Павла Латушко, сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусская Христианская Демократия» Ольги Ковальковой, активиста Сергея Дылевского и главы фонда «Страна для жизни» Марии Мороз.

Все они, сообщает пресс-служба генпрокуратуры, обвиняются в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования и его руководстве, а также в публичных призывах к санкциям и разжигании социальной вражды и розни.

В частности, госпоже Тихановской инкриминируют измену государству, захват и удержание зданий и препятствие работе Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, 13 декабря в отношении Светланы Тихановской Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело за создание экстремистского формирования. Всего по уголовному делу проверяется более 200 человек. Уголовные дела против многих белорусских оппозиционеров начали возбуждать на фоне президентских выборов 2020 года, результаты которых привели к массовым протестам.

Милена Костерева