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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал гражданскую инфраструктуру законной военной целью

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил актуальные на сегодняшний день законные военные цели. Одна из них, согласно «обычаям войны и международным конвенциям, которые берут начало ещё в сакральных источниках»,— объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей, относятся: мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские.

Также среди военных целей зампредседателя Совбеза назвал:

  • войска противника;
  • военную и вспомогательную технику противника;
  • военно-политическое руководство страны-противника;
  • вооруженные силы других стран-союзников, которые официально вступили в войну.

Российские власти не раз утверждали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. В частности, министр обороны Сергей Шойгу 6 декабря заявлял, что российские военные стреляют по «системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина

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