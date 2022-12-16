Медведев назвал гражданскую инфраструктуру законной военной целью

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил актуальные на сегодняшний день законные военные цели. Одна из них, согласно «обычаям войны и международным конвенциям, которые берут начало ещё в сакральных источниках»,— объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей, относятся: мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские.

Также среди военных целей зампредседателя Совбеза назвал:

войска противника;

военную и вспомогательную технику противника;

военно-политическое руководство страны-противника;

вооруженные силы других стран-союзников, которые официально вступили в войну.

Российские власти не раз утверждали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры. В частности, министр обороны Сергей Шойгу 6 декабря заявлял, что российские военные стреляют по «системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина