Праздники в «Европе»

В гранд-отеле «Европа» новогодние истории уже начались.

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31 декабря в одноименном ресторане отеля дают гала-ужин «Палитра сказок». Гости встретят Новый год под звуки камерного оркестра в грандиозном зале с витражами, где оживут картины в технике эбру от художника Ольги Кауровой по мотивам новогодних сказок «Морозко», «Щелкунчик» и «12 месяцев». В меню праздничного ужина — шесть перемен блюд с винным сопровождением.

В кафе «Мезонин» уже стоит главная елка отеля от дизайнера Alisa Boha, соосновательницы фэшн-бренда Monochrome. Философия марки отводит особое место оверсайз-изделиям в монохромных цветах. Эта идея нашла отражение в уникальных елочных украшениях и декорациях в розовых тонах. А шеф-кондитер отеля Дмитрий Шибков создал новогодний десерт Monochrome — мусс со вкусом фундука с соленой карамелью в форме монохромного розового шара.

В праздничный сезон гранд-отель «Европа» представит уникальный новогодний торт, выполненный по семейному рецепту легендарного тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной. Классическому рецепту торта «День и ночь» из двух видов бисквита с заварным кремом и грецким орехом уже более века. В семье Тамары Николаевны этот торт пекла ее свекровь — мать тоже известного тренера Игоря Москвина — один раз в год, только 30 декабря. У этого торта была одна любопытная особенность: он имел оригинальную форму. Дело в том, что он пользовался неизменной популярностью у гостей дома, поэтому делался большим, а его середина накрывалась блюдцем и вырезалась ножом по его контуру. Торт в виде кольца выставлялся на праздничный стол, а круглая часть отставлялась в холодильник — на утро для хозяев.

25 декабря и 1 января в историческом зале ресторана «Европа» пройдут рождественские бранчи с икрой, игристым, морепродуктами и мясными деликатесами, фирменными блюдами отеля, баром без ограничений и десертной станцией с миниатюрными шедеврами от шеф-кондитера.

Альбина Самойлова