Жителя Краснодара арестовали за передачу взятки сотруднику УФСБ

Жителя Краснодара заключили под стражу за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В ноябре к 51-летнему мужчине обратилась женщина с просьбой о содействии в получении сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. Он сообщил, что может передать взятку сотруднику УФСБ по Краснодарскому краю, который, по его версии, может помочь в решении вопроса. Женщина перевела ему 140 тыс. руб. После этого мужчина предложил сотруднику УФСБ 100 тыс. руб. за выдачу документа без проверки необходимых знаний.

Женщина и сотрудник УФСБ обратились с заявлениями о преступлении в региональное следственное управления СКР. 30 ноября после передачи взятки обвиняемого задержали сотрудники регионального УФСБ.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Мужчина полностью признал вину. Его заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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