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Коммерсантъ FM
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Школы Екатеринбурга переведут на дистант из-за ухудшения эпидобстановки

Все школы и учреждения дополнительного образования Екатеринбурга с 19 декабря перейдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничение будет действовать до 26 декабря — до начала новогодних каникул. Решение о переводе учащихся на дистант связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в особенности среди подростков. Сейчас в Екатеринбурге на карантин уже переведены 234 класса, в которых обучаются порядка 2 тыс. детей.

«Дистант, как и все в мире, имеет свои плюсы и минусы. Главное его достоинство в сегодняшних обстоятельствах заключается в том, что мы разобщим детские коллективы, что позволит снизить дальнейшее распространение инфекций»,— заявила замглавы города Екатерина Сибирцева.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, переводя в случае необходимости на карантин отдельные группы.

О том, какие ограничения вводят российские регионы на фоне ухудшения эпидобстановки,— в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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