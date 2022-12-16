45% жителей Краснодара ощущают сильную усталость в конце года

В конце года сильную усталость ощущают 45% жителей Краснодара. 58% заявили, что не чувствуют приближения Нового года, а еще 50% мечтают только о том, как бы дотянуть до праздников. Такие данные в результате исследования получили аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research.

Сохраняют рабочий настрой и продуктивность 55% жителей города. 23% сохранить мотивацию помогают мысли о приближающихся выходных, 19% — о приближении премии и 15% — общение с родными и близкими.

Из тех, кто работает в офисе, 40% краснодарцев мечтают просто дотянуть до праздников, 40% вместо занятий хобби, общения с близкими и посещения новых мест выбирают пассивный отдых. 43% работников на «удаленке» чувствуют себя комфортно и спокойно ждут праздники, почти треть продолжают активно проводить свой досуг.

Согласно исследованию, четверть краснодарцев получает праздничное настроение с помощью новогодней сетки передач по ТВ, 20% респондентов — за счет тематических фестивалей и ярмарок, а также украшений в городе.

Для трети жителей Краснодара сохранять рабочий настрой и мотивацию к продуктивному выполнению задач помогает подготовка к Новому году. При этом четверть респондентов отметили, что им сложно сконцентрироваться на работе в декабре из-за мыслей о наступающих праздниках. Почти половина краснодарцев чувствуют, что с помощью предновогодних хлопот они стараются забыть о проблемах и отвлечься от негативных мыслей.

Более трети респондентов хотели бы получить перед Новым годом премию или добиться повышения зарплаты на будущий год. Пятая часть мечтает, чтобы работодатель организовывал в декабре еженедельные небольшие мероприятия с кейтерингом и алкоголем. Еще 10% хотели бы иметь возможность обратиться за помощью к корпоративному психологу.

Татьяна Ручкина

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