Губернатор Самарской области попал в санкционный список США

США внесли в санкционный список губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего под санкции США попали 29 глав регионов России. В частности, среди них губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее Дмитрия Азарова и Дениса Паслера внесли в антироссийский санкционный список Великобритании.

До этого депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин попал под санкции Евросоюза. Он стал первым самарским парламентарием регионального уровня, попавшим под западные ограничения. В марте США внесли в санкционный список четырех депутатов Госдумы РФ от Самарской области. Под санкции США попали депутаты от «Единой России» Виктор Казаков, Леонид Симановский, Андрей Трифонов, а также парламентарий от КПРФ Михаил Матвеев.

Ани Айвазян