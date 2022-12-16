Вопрос об изменении Конституции Татарстана не включили в повестку заседания Госсовета 23 декабря

Президиум Госсовета Татарстана назначил заключительное в этом году заседание на 23 декабря. В его повестку не стали включать вопрос о поправках в Конституцию республики. Пока планируется рассмотреть лишь четыре вопросы: это изменения в закон об архивном деле, об организации капремонта, об объектах культурного наследия и «в отдельные законодательные акты республики».

Секретарь Госсовета Лилия Маврина предупредила депутатов, что в дальнейшем повестка «будет существенно дополнена» вопросами, над которыми сейчас работают профильные комитеты. Спикер парламента Фарид Мухаметшин добавил, что такие вопросы могут быть внесены «с голоса» уже на самом заседании. В частности, по его словам, отдельные документы «готовит правительство нашей республики».

Будет ли вноситься проект поправок в Конституцию Татарстана, руководство парламента не говорит. «Сегодня конкретного ответа нет на этот вопрос. На данный момент никакой информации, конкретики»,— сказал «Ъ» глава комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он добавил, что дополнительное заседание комитета перед сессий Госсовета «на данный час» также не планируется.

Напомним, федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятый Госдумой в конце прошлого года, требует, чтобы регионы внесли изменения в свои конституции и уставы до 1 января 2023 года. Согласно этому документу, в частности, высшее должностное лицо субъекта не имеет право называться президентом. Татарстан остается единственным российским регионом, где эта должность по-прежнему сохранилась. Президентом с 2010 года является Рустам Минниханов, который сменил на этом посту Минтимера Шаймиева.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"