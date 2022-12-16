Бывший глава коллегии по гражданским делам Краснодарского крайсуда может быть признан банкротом

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с заявлением о банкротстве Николая Маняка, судьи в отставке, бывшего председателя коллегии по гражданским делам Краснодарского крайсуда. Информация размещена в картотеке АСКК.

В пресс-службе АСВ «Ъ-Юг» пояснили, что взысканная задолженность Николая Маняка составляет 15,4 млн руб., решение о взыскании по иску АСВ в августе 2021 года принял Ленинский суд Краснодара.

На рассмотрении Прикубанского суда Краснодара в настоящее время находится еще один иск АСВ к господину Маняку. Объем задолженности в АСВ не уточняют.

Оба иска связаны с кредитными договорами, которые Николай Маняк заключал с краснодарским банком «Первомайский». Согласно решению Ленинского райсуда, на имущество Николая Маняка, находящееся в залоге банка, обращено взыскание. Речь идет о доме в Краснодаре, стоимость которого составляет 89,8 млн руб.

Николай Маняк ушел в отставку в 2016 году. Он возглавлял коллегию по коллегию по гражданским делам Краснодарского крайсуда с 2005 года. В последней опубликованной декларации за 2015 год судья указал доход в сумме 3,5 млн руб., дом в Краснодаре в тот момент уже находился в собственности Николая Маняка.

Краснодарский банк «Первомайский», подконтрольный холдингу «1М», работал с 1990 года, в 2018 году Центробанк отозвал у него лицензию, АСВ в качестве конкурсного управляющего занимается взысканием средств с должников банка.

Анна Перова, Краснодар