В Темрюке экс-сотрудника морского терминала осудили на 5 лет за кражу 24 тонн пальмового масла

Бывший товарный оператор участка приема сырья ООО «Морской терминал «Тамань» и его сообщник осуждены Темрюкским районным судом за кражу 24 тонн пальмового масла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Бывший сотрудник терминала Евгений Каркошин за счет своих служебных обязанностей имел доступ к отгрузке пальмового масла. В апреле 2021 года он и его приятель Евгений Твердой с помощью седельного тягача вывезли с территории терминала пальмовое масло, принадлежащее ООО «Пищевые ингредиенты». Сумма украденного товара составила более 2,5 млн руб.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В судебном заседании экс-сотрудник терминала вину не признал, Евгений Твердой, напротив, раскаялся и оказывал всестороннее содействие следствию. В итоге Каркошину суд назначил пять лет лишения свободы, а его приятелю – два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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