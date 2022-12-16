На рынок Перми вышла компания по производству собственных присадок

В Перми начала работу компания ООО «СМК-Инжиниринг», выпускающая собственные пакеты присадок и реализующая импортные премиальные компоненты для производства масел.

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«С февраля этого года на российском рынке сформировался дефицит присадок для разных видов масел, – рассказал генеральный директор компании Юрий Петухов. – Поэтому нами было принято решение разработать собственные пакеты присадок, которые уже успешно прошли испытания в маслах «СМК-Продукт» на разных видах техники, а также в независимой лаборатории МИЦ ГСМ».

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Учредителем ООО «СМК-Инжиниринг» выступило ООО «СМК-Продукт», специализирующееся на производстве смазочных материалов. «СМК-Продукт» – пермская компания по производству смазочных материалов, учрежденная в 2013 году на базе Пермского завода смазок и СОЖ. Сейчас на заводе производится более 150 позиций смазочных материалов по технологии классического блендинга. Мощности производства позволяют выпускать до 400 тонн готовой продукции в месяц.