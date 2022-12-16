Депутат Останина предложила сажать на пять лет за повторную ЛГБТ-пропаганду

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина разработала законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Госпожа Останина предлагает ввести в УК РФ три новые уголовные статьи. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документ. В свою очередь замглавы комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина заявила, что обсуждать уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ пока преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Останина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, уголовная ответственность наступит при повторном нарушении, если человека ранее привлекали к административной ответственности по аналогичным правонарушениям. «РИА Новости» не приводят номера статей, которыми предлагается дополнить УК РФ.

Законопроект предлагает наказывать:

За пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете — исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, арестом на четыре месяца или лишение свободы до двух лет.

Распространение пропаганды среди детей — принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на пять лет.

Пропаганда педофилии — принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на пять лет.

Пропаганда ЛГБТ среди детей — лишение свободы на шесть месяцев.

Пропаганда ЛГБТ среди детей через СМИ или интернет — принудительные работы сроком до двух лет или лишения свободы на два года.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также на распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Закон вводит штрафы для физических лиц (до 800 тыс. руб.), для должностных лиц (до 800 тыс. руб.), для юрлиц (до 10 млн руб).