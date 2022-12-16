В Смольном рассказали о стадии строительства новых станций метро в Петербурге

Большинство новых станций метрополитена Санкт-Петербурга в настоящее время находится в стадии проектирования. В беседе с «Петербургским дневником» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что речь идет о станциях «Яхтенная», «Зоопарк», и «Шуваловский проспект».

В настоящее время в том числе разрабатывают станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная», «Сосновая Поляна» и другие. Параллельно проводятся работы по строительству подземного вестибюля «Театральной» и реконструкции «Чернышевской».

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