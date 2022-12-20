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Запах мастерства

Диффузор Lamborghini

Тростниковый диффузор от марки Lamborghini — это не просто ароматные палочки, а настоящий культ. Уже второй раз для создания аромата бренд обращается к итальянской парфюмерной компании Culti Milano. Ее создатель, философ-парфюмер Алессандро Аграти, исследовал связи между миром дизайна и миром чувств.

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Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

Смелые, четкие линии, вдохновленные дизайном спортивных автомобилей, расходятся от символа-цветка, в котором объединились логотипы двух компаний. Иллюстрации на диффузоре изготовлены на струйных принтерах на водной основе с использованием инновационных и экологически безопасных технологий

Смелые, четкие линии, вдохновленные дизайном спортивных автомобилей, расходятся от символа-цветка, в котором объединились логотипы двух компаний. Иллюстрации на диффузоре изготовлены на струйных принтерах на водной основе с использованием инновационных и экологически безопасных технологий

Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

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Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

Смелые, четкие линии, вдохновленные дизайном спортивных автомобилей, расходятся от символа-цветка, в котором объединились логотипы двух компаний. Иллюстрации на диффузоре изготовлены на струйных принтерах на водной основе с использованием инновационных и экологически безопасных технологий

Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

В первом издании Culti Milano создала для Lamborghini «аромат спорткара». Он оказался с нотками грейпфрута, горького апельсина, бергамота, ветивера, завершающимися шлейфом кедрового и сандалового деревьев. Во втором издании аромат-диффузор должен прославлять искусство, дизайн и мастерство. Для воплощения этой идеи был приглашен художник-иллюстратор Франческо Пороли, который с помощью флакона рассказал целую историю, где соединились интернационализм и итальянское наследие обоих брендов.

Наталья Афанасьева

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