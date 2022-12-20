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Помощники Деда Мороза

Лайфстайл-коллекция MINI

Среди предметов лайфстайл-коллекции MINI всегда найдутся отличные идеи для подарков на Рождество. Вот и в уходящем 2022 году есть что положить под елку для фанатов этой британской марки любого возраста и образа жизни. Начиная от уютных и практичных кружек и заканчивая автомобильчиками для юных гонщиков, любителей исследовать окрестности.

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Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: Mini

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

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Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: Mini

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Фото: MINI

Для взрослых путешественников есть целая коллекция багажа, от чемоданов до стильных дорожных викендеров, от спортивных сумок до рюкзаков. Для модников припасены футболки и худи с логотипом MINI в типичных для марки цветах. Для совсем маленьких модников – красочные нагрудники, защищающие от пятен за праздничным столом. Ну а для тех, кто мечтает о машине, неплохим подарком в эти смутные времена станет «мини» MINI Cooper.

Наталья Афанасьева

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