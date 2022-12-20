Этой зимой компания BMW переориентировала свою лайфстайл-коллекцию на более молодежную аудиторию и изменила в связи с этим ее концепцию. Теперь это не столько «дорого и богато», сколько «сдержанно и круто». Линейка одежды и аксессуаров под названием Goods With Freude выпущена ограниченным тиражом и отличается от прежних коллекций BMW подчеркнуто минималистичным дизайном и абсолютной универсальностью. Вещи выполнены во вневременной цветовой палитре, поэтому все шарфы, носки, топы, свитеры и юбки можно комбинировать в любых вариантах.

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Соавтор коллекции — американский художник Джошуа Видес, он работает в монохроматической графической манере, будь то граффити, комиксы или одежда. Энергичной сдержанностью он наделил и Goods With Freude, заявив, что качество не обязательно должно быть ярким, чтобы выделяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джошуа Видес любит черно-белый режим – его работы выглядят так, будто они были вырваны из второго измерения. У него есть свой бренд уличной одежды CLSC, он сотрудничает с Facebook, Google, Fendi, TikTok, Nike и Converse и выставляется в разных музеях мира Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Слово freude в переводе с немецкого обозначает радость от хорошей жизни, удовлетворение, которое мы получаем, когда все совпадает, функционирует, гармонирует и развивается, когда все выглядит правильным Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Следующая фотография 1 / 13 Джошуа Видес любит черно-белый режим – его работы выглядят так, будто они были вырваны из второго измерения. У него есть свой бренд уличной одежды CLSC, он сотрудничает с Facebook, Google, Fendi, TikTok, Nike и Converse и выставляется в разных музеях мира Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Слово freude в переводе с немецкого обозначает радость от хорошей жизни, удовлетворение, которое мы получаем, когда все совпадает, функционирует, гармонирует и развивается, когда все выглядит правильным Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW

Впрочем, новая коллекция BMW рассчитана на тот счастливый возраст, когда даже белый носок или черная шапочка на его или ее молодом обладателе выглядят стильно и круто. Коллекция Goods With Freude отличается чистыми линиями, свободным пространством и сочетает в себе спортивность, шик и функциональность. А тщательно продуманные детали, экологичность, качественные натуральные и ресурсосберегающие материалы вроде органического хлопка, нежнейших пуха и перьев, переработанного нейлона — все это передает исключительную дизайнерскую продуманность и технологичность, традиционную для всех продуктов, выпущенных под маркой BMW.

Кстати, для буквенной эмблемы коллекции был создан новый шрифт — BMW Type Next, тоже очень минималистичный и сдержанно-крутой.

Наталья Афанасьева