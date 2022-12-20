Этой зимой компания BMW переориентировала свою лайфстайл-коллекцию на более молодежную аудиторию и изменила в связи с этим ее концепцию. Теперь это не столько «дорого и богато», сколько «сдержанно и круто». Линейка одежды и аксессуаров под названием Goods With Freude выпущена ограниченным тиражом и отличается от прежних коллекций BMW подчеркнуто минималистичным дизайном и абсолютной универсальностью. Вещи выполнены во вневременной цветовой палитре, поэтому все шарфы, носки, топы, свитеры и юбки можно комбинировать в любых вариантах.
Соавтор коллекции — американский художник Джошуа Видес, он работает в монохроматической графической манере, будь то граффити, комиксы или одежда. Энергичной сдержанностью он наделил и Goods With Freude, заявив, что качество не обязательно должно быть ярким, чтобы выделяться.
Впрочем, новая коллекция BMW рассчитана на тот счастливый возраст, когда даже белый носок или черная шапочка на его или ее молодом обладателе выглядят стильно и круто. Коллекция Goods With Freude отличается чистыми линиями, свободным пространством и сочетает в себе спортивность, шик и функциональность. А тщательно продуманные детали, экологичность, качественные натуральные и ресурсосберегающие материалы вроде органического хлопка, нежнейших пуха и перьев, переработанного нейлона — все это передает исключительную дизайнерскую продуманность и технологичность, традиционную для всех продуктов, выпущенных под маркой BMW.
Кстати, для буквенной эмблемы коллекции был создан новый шрифт — BMW Type Next, тоже очень минималистичный и сдержанно-крутой.