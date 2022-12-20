Поколение вершин

Чтобы отпраздновать дебют обновленных моделей Giulia и Stelvio, седана и кроссовера, созданных на одной платформе, марка Alfa Romeo представила специальную версию Competizione. Мизансценой для презентационной фотосессии стал один из карьеров в Апуанских Альпах. Здесь испокон веков добывают каррарский мрамор, один из самых благородных и дорогих. Из местного камня построен Пантеон в Риме, Сиенский собор, Мраморная арка в Лондоне… Именно из каррарского мрамора Микеланджело сотворил Давида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Alfa Romeo Апгрейд многих систем автомобиля, включая системы безопасности, теперь происходит по воздуху. По горному альпийскому воздуху. Аудиосистема Harman Kardon с динамиками объемного звучания прекрасно дополняет удовольствие от вождения Фото: Alfa Romeo Позади затянутого в мягкую кожу рулевого колеса находятся алюминиевые лепестки, которыми можно с большей точностью управлять работой восьмиступенчатой автоматической коробки ZF Фото: Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo На полноприводную версию с системой Q4 от Alfa Romeo можно дозаказать механический самоблокирующийся дифференциал Q2, ограничивающий скольжение, что повышает маневренность и спортивные ощущения Фото: Alfa Romeo Для закрепления прав на владение автомобилем компания предлагает воспользоваться цифровой технологией учета NFT, невзаимозаменяемым токеном. Токенизация, помимо прочего, способна копить данные о техническом состоянии машины и может быть использована в качестве гарантии ее остаточной стоимости Фото: Alfa Romeo Приборная панель оснащена новым полностью цифровым 12,3-дюймовым TFT-экраном с технологией тонкопленочных транзисторов, обеспечивающей отмененное качество изображений Фото: Alfa Romeo При запуске двигателя с приборной панели на тебя угрожающе смотрит ночной пернатый хищник. Сначала некомфортно, но быстро привыкаешь Фото: Alfa Romeo Следующая фотография 1 / 8 Фото: Alfa Romeo Апгрейд многих систем автомобиля, включая системы безопасности, теперь происходит по воздуху. По горному альпийскому воздуху. Аудиосистема Harman Kardon с динамиками объемного звучания прекрасно дополняет удовольствие от вождения Фото: Alfa Romeo Позади затянутого в мягкую кожу рулевого колеса находятся алюминиевые лепестки, которыми можно с большей точностью управлять работой восьмиступенчатой автоматической коробки ZF Фото: Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo На полноприводную версию с системой Q4 от Alfa Romeo можно дозаказать механический самоблокирующийся дифференциал Q2, ограничивающий скольжение, что повышает маневренность и спортивные ощущения Фото: Alfa Romeo Для закрепления прав на владение автомобилем компания предлагает воспользоваться цифровой технологией учета NFT, невзаимозаменяемым токеном. Токенизация, помимо прочего, способна копить данные о техническом состоянии машины и может быть использована в качестве гарантии ее остаточной стоимости Фото: Alfa Romeo Приборная панель оснащена новым полностью цифровым 12,3-дюймовым TFT-экраном с технологией тонкопленочных транзисторов, обеспечивающей отмененное качество изображений Фото: Alfa Romeo При запуске двигателя с приборной панели на тебя угрожающе смотрит ночной пернатый хищник. Сначала некомфортно, но быстро привыкаешь Фото: Alfa Romeo

У этих «самодвижущихся произведений искусства», как называют свои новинки на туринской фабрике, вроде бы нет ничего особенного, если рассматривать все опции по отдельности. Но в совокупности они, конечно же, производят сильное впечатление. Взять хотя бы функцию «добро пожаловать / до свидания». Казалось бы, у кого ее только сегодня нет. Но здесь, управляя светом, дизайнерам удалось подчеркнуть то самое Trilobo — характерный для марки художественный прием: решетка радиатора и нижние воздухозаборники как бы складываются в трилистник.

Версия Competizione может быть оснащена любым из двигателей, имеющихся в линейке Giulia и Stelvio. Для всех моделей теперь доступна заднеприводная дизельная версия мощностью 160 л.с. и более мощные полноприводные 280-сильные бензиновые и 210-сильные дизельные двигатели. Вкупе с эксклюзивной подвеской Alfa Link модели Giulia и Stelvio остаются эталонами в динамике движения.

Александр Папешин