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Коммерсантъ FM
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Поколение вершин

Отсекая лишнее и другие принципы работы с мрамором

Чтобы отпраздновать дебют обновленных моделей Giulia и Stelvio, седана и кроссовера, созданных на одной платформе, марка Alfa Romeo представила специальную версию Competizione. Мизансценой для презентационной фотосессии стал один из карьеров в Апуанских Альпах. Здесь испокон веков добывают каррарский мрамор, один из самых благородных и дорогих. Из местного камня построен Пантеон в Риме, Сиенский собор, Мраморная арка в Лондоне… Именно из каррарского мрамора Микеланджело сотворил Давида.

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Фото: Alfa Romeo

Апгрейд многих систем автомобиля, включая системы безопасности, теперь происходит по воздуху. По горному альпийскому воздуху. Аудиосистема Harman Kardon с динамиками объемного звучания прекрасно дополняет удовольствие от вождения

Апгрейд многих систем автомобиля, включая системы безопасности, теперь происходит по воздуху. По горному альпийскому воздуху. Аудиосистема Harman Kardon с динамиками объемного звучания прекрасно дополняет удовольствие от вождения

Фото: Alfa Romeo

Позади затянутого в мягкую кожу рулевого колеса находятся алюминиевые лепестки, которыми можно с большей точностью управлять работой восьмиступенчатой автоматической коробки ZF

Позади затянутого в мягкую кожу рулевого колеса находятся алюминиевые лепестки, которыми можно с большей точностью управлять работой восьмиступенчатой автоматической коробки ZF

Фото: Alfa Romeo

Фото: Alfa Romeo

На полноприводную версию с системой Q4 от Alfa Romeo можно дозаказать механический самоблокирующийся дифференциал Q2, ограничивающий скольжение, что повышает маневренность и спортивные ощущения

На полноприводную версию с системой Q4 от Alfa Romeo можно дозаказать механический самоблокирующийся дифференциал Q2, ограничивающий скольжение, что повышает маневренность и спортивные ощущения

Фото: Alfa Romeo

Для закрепления прав на владение автомобилем компания предлагает воспользоваться цифровой технологией учета NFT, невзаимозаменяемым токеном. Токенизация, помимо прочего, способна копить данные о техническом состоянии машины и может быть использована в качестве гарантии ее остаточной стоимости

Для закрепления прав на владение автомобилем компания предлагает воспользоваться цифровой технологией учета NFT, невзаимозаменяемым токеном. Токенизация, помимо прочего, способна копить данные о техническом состоянии машины и может быть использована в качестве гарантии ее остаточной стоимости

Фото: Alfa Romeo

Приборная панель оснащена новым полностью цифровым 12,3-дюймовым TFT-экраном с технологией тонкопленочных транзисторов, обеспечивающей отмененное качество изображений

Приборная панель оснащена новым полностью цифровым 12,3-дюймовым TFT-экраном с технологией тонкопленочных транзисторов, обеспечивающей отмененное качество изображений

Фото: Alfa Romeo

При запуске двигателя с приборной панели на тебя угрожающе смотрит ночной пернатый хищник. Сначала некомфортно, но быстро привыкаешь

При запуске двигателя с приборной панели на тебя угрожающе смотрит ночной пернатый хищник. Сначала некомфортно, но быстро привыкаешь

Фото: Alfa Romeo

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Фото: Alfa Romeo

Апгрейд многих систем автомобиля, включая системы безопасности, теперь происходит по воздуху. По горному альпийскому воздуху. Аудиосистема Harman Kardon с динамиками объемного звучания прекрасно дополняет удовольствие от вождения

Фото: Alfa Romeo

Позади затянутого в мягкую кожу рулевого колеса находятся алюминиевые лепестки, которыми можно с большей точностью управлять работой восьмиступенчатой автоматической коробки ZF

Фото: Alfa Romeo

Фото: Alfa Romeo

На полноприводную версию с системой Q4 от Alfa Romeo можно дозаказать механический самоблокирующийся дифференциал Q2, ограничивающий скольжение, что повышает маневренность и спортивные ощущения

Фото: Alfa Romeo

Для закрепления прав на владение автомобилем компания предлагает воспользоваться цифровой технологией учета NFT, невзаимозаменяемым токеном. Токенизация, помимо прочего, способна копить данные о техническом состоянии машины и может быть использована в качестве гарантии ее остаточной стоимости

Фото: Alfa Romeo

Приборная панель оснащена новым полностью цифровым 12,3-дюймовым TFT-экраном с технологией тонкопленочных транзисторов, обеспечивающей отмененное качество изображений

Фото: Alfa Romeo

При запуске двигателя с приборной панели на тебя угрожающе смотрит ночной пернатый хищник. Сначала некомфортно, но быстро привыкаешь

Фото: Alfa Romeo

У этих «самодвижущихся произведений искусства», как называют свои новинки на туринской фабрике, вроде бы нет ничего особенного, если рассматривать все опции по отдельности. Но в совокупности они, конечно же, производят сильное впечатление. Взять хотя бы функцию «добро пожаловать / до свидания». Казалось бы, у кого ее только сегодня нет. Но здесь, управляя светом, дизайнерам удалось подчеркнуть то самое Trilobo — характерный для марки художественный прием: решетка радиатора и нижние воздухозаборники как бы складываются в трилистник.

Версия Competizione может быть оснащена любым из двигателей, имеющихся в линейке Giulia и Stelvio. Для всех моделей теперь доступна заднеприводная дизельная версия мощностью 160 л.с. и более мощные полноприводные 280-сильные бензиновые и 210-сильные дизельные двигатели. Вкупе с эксклюзивной подвеской Alfa Link модели Giulia и Stelvio остаются эталонами в динамике движения.

Александр Папешин

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