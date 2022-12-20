Поколение вершин

Чтобы отпраздновать дебют обновленных моделей Giulia и Stelvio, седана и кроссовера, созданных на одной платформе, марка Alfa Romeo представила специальную версию Competizione. Мизансценой для презентационной фотосессии стал один из карьеров в Апуанских Альпах. Здесь испокон веков добывают каррарский мрамор, один из самых благородных и дорогих. Из местного камня построен Пантеон в Риме, Сиенский собор, Мраморная арка в Лондоне… Именно из каррарского мрамора Микеланджело сотворил Давида.
У этих «самодвижущихся произведений искусства», как называют свои новинки на туринской фабрике, вроде бы нет ничего особенного, если рассматривать все опции по отдельности. Но в совокупности они, конечно же, производят сильное впечатление. Взять хотя бы функцию «добро пожаловать / до свидания». Казалось бы, у кого ее только сегодня нет. Но здесь, управляя светом, дизайнерам удалось подчеркнуть то самое Trilobo — характерный для марки художественный прием: решетка радиатора и нижние воздухозаборники как бы складываются в трилистник.
Версия Competizione может быть оснащена любым из двигателей, имеющихся в линейке Giulia и Stelvio. Для всех моделей теперь доступна заднеприводная дизельная версия мощностью 160 л.с. и более мощные полноприводные 280-сильные бензиновые и 210-сильные дизельные двигатели. Вкупе с эксклюзивной подвеской Alfa Link модели Giulia и Stelvio остаются эталонами в динамике движения.