Лодочная станция

Автогигант из Гуанчжоу когда-то имел на Россию большие виды. Прилетавших в Шереметьево встречала огромная светящаяся реклама внедорожников, которые «вот-вот станут нашими лэндкрузерами». Но в прошлом году у нас в стране было продано меньше трех сотен автомобилей GAC. А в этом о них и вовсе почти ничего не слышно. Впрочем, не слышно только у нас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Barchetta переводится с итальянского как «лодочка». Но не только. В течение последнего века так было принято называть кузов спортивного автомобиля с открытым верхом, двумя сиденьями и экстремально низким ветровым стеклом. А то и вовсе без оного Фото: GAC Фото: GAC Фото: GAC Футуристическая спортивная машина на электротяге мало походит на привычные нам спорткары. Когда она неподвижна, то, скорее, напоминает отшлифованную волнами гальку, лежащую на берегу моря. Такова метафора минимализма в автомобилестроении. Собственно, в автомобиль Barhetta трансформируется лишь тогда, когда «лодке» предстоит куда-то плыть Фото: GAC С конструктивной точки зрения GAC Barchetta – это сверхплоское компактное шасси из углепластика (силовая установка тут тоже сверхплоской формы) и сверхлегкий кузов, выгнутый из цельного алюминиевого листа Фото: GAC GAC Barchetta – это не только инновации, но и дань традициям. В некотором роде модель можно назвать переосмыслением модели Fiat Barchetta, выпускавшейся с 1995 по 2005 год. А кто-то разглядел здесь и «оммаж» концепту из семидесятых – модели Bertone Lancia Stratos Zero Фото: GAC У GAC Barchetta нет ветрового стекла и дверей, сквозь раздвижные борта видны сиденья. Козырек и подголовники выдвигаются автоматически, приглашая сесть за руль Фото: GAC Интерьер GAC Barchetta, так же как и экстерьер, выдержан в стиле минимализма. В салоне компактное рулевое колесо, сенсорный экран в центре панели и сиденья из переработанного пластика, подвешенные к каркасу на ремнях Фото: GAC Фото: GAC Следующая фотография 1 / 9 Barchetta переводится с итальянского как «лодочка». Но не только. В течение последнего века так было принято называть кузов спортивного автомобиля с открытым верхом, двумя сиденьями и экстремально низким ветровым стеклом. А то и вовсе без оного Фото: GAC Фото: GAC Фото: GAC Футуристическая спортивная машина на электротяге мало походит на привычные нам спорткары. Когда она неподвижна, то, скорее, напоминает отшлифованную волнами гальку, лежащую на берегу моря. Такова метафора минимализма в автомобилестроении. Собственно, в автомобиль Barhetta трансформируется лишь тогда, когда «лодке» предстоит куда-то плыть Фото: GAC С конструктивной точки зрения GAC Barchetta – это сверхплоское компактное шасси из углепластика (силовая установка тут тоже сверхплоской формы) и сверхлегкий кузов, выгнутый из цельного алюминиевого листа Фото: GAC GAC Barchetta – это не только инновации, но и дань традициям. В некотором роде модель можно назвать переосмыслением модели Fiat Barchetta, выпускавшейся с 1995 по 2005 год. А кто-то разглядел здесь и «оммаж» концепту из семидесятых – модели Bertone Lancia Stratos Zero Фото: GAC У GAC Barchetta нет ветрового стекла и дверей, сквозь раздвижные борта видны сиденья. Козырек и подголовники выдвигаются автоматически, приглашая сесть за руль Фото: GAC Интерьер GAC Barchetta, так же как и экстерьер, выдержан в стиле минимализма. В салоне компактное рулевое колесо, сенсорный экран в центре панели и сиденья из переработанного пластика, подвешенные к каркасу на ремнях Фото: GAC Фото: GAC

Этой осенью GAC открыл в Милане дизайн-центр. В дополнение к уже имеющимся в Гуанчжоу, Шанхае и Лос-Анджелесе. Здесь будут как моделировать целые автомобили, так и просто разрабатывать художественные концепции на основе европейских представлений о красоте, которые, как мы знаем, существенно отличаются от того, к чему привыкли в Китае. Недаром центр обосновался в одной из мировых столиц моды, на Виа Тортона, в здании, которое ранее занимала студия известного итальянского поэта, писателя и фотографа Джованни Гастеля. Команду из 25 специалистов в области дизайна и визуального брендинга возглавляет француз Стефан Жанен, в прошлом занимавший ключевые должности в художественных отделах Renault, Nissan и Infiniti.

К столь знаменательному событию был разработан и построен концепт GAC Barchetta, который отныне украшает витрину дизайнерского центра. Фотомодель, которая была задействована в презентационной фотосессии, к слову, зовут Настя Минайленко. Впрочем, для нас с вами это ровным счетом ничего не значит: мир давно уже глобален, и девушка с таким именем могла родиться в любой его стране.

Александр Папешин