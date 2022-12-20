Лодочная станция

Автогигант из Гуанчжоу когда-то имел на Россию большие виды. Прилетавших в Шереметьево встречала огромная светящаяся реклама внедорожников, которые «вот-вот станут нашими лэндкрузерами». Но в прошлом году у нас в стране было продано меньше трех сотен автомобилей GAC. А в этом о них и вовсе почти ничего не слышно. Впрочем, не слышно только у нас.
Этой осенью GAC открыл в Милане дизайн-центр. В дополнение к уже имеющимся в Гуанчжоу, Шанхае и Лос-Анджелесе. Здесь будут как моделировать целые автомобили, так и просто разрабатывать художественные концепции на основе европейских представлений о красоте, которые, как мы знаем, существенно отличаются от того, к чему привыкли в Китае. Недаром центр обосновался в одной из мировых столиц моды, на Виа Тортона, в здании, которое ранее занимала студия известного итальянского поэта, писателя и фотографа Джованни Гастеля. Команду из 25 специалистов в области дизайна и визуального брендинга возглавляет француз Стефан Жанен, в прошлом занимавший ключевые должности в художественных отделах Renault, Nissan и Infiniti.
К столь знаменательному событию был разработан и построен концепт GAC Barchetta, который отныне украшает витрину дизайнерского центра. Фотомодель, которая была задействована в презентационной фотосессии, к слову, зовут Настя Минайленко. Впрочем, для нас с вами это ровным счетом ничего не значит: мир давно уже глобален, и девушка с таким именем могла родиться в любой его стране.