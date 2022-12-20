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Коммерсантъ FM
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Лодочная станция

Китай — это не только джонка

Автогигант из Гуанчжоу когда-то имел на Россию большие виды. Прилетавших в Шереметьево встречала огромная светящаяся реклама внедорожников, которые «вот-вот станут нашими лэндкрузерами». Но в прошлом году у нас в стране было продано меньше трех сотен автомобилей GAC. А в этом о них и вовсе почти ничего не слышно. Впрочем, не слышно только у нас.

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Barchetta переводится с итальянского как «лодочка». Но не только. В течение последнего века так было принято называть кузов спортивного автомобиля с открытым верхом, двумя сиденьями и экстремально низким ветровым стеклом. А то и вовсе без оного

Barchetta переводится с итальянского как «лодочка». Но не только. В течение последнего века так было принято называть кузов спортивного автомобиля с открытым верхом, двумя сиденьями и экстремально низким ветровым стеклом. А то и вовсе без оного

Фото: GAC

Фото: GAC

Фото: GAC

Футуристическая спортивная машина на электротяге мало походит на привычные нам спорткары. Когда она неподвижна, то, скорее, напоминает отшлифованную волнами гальку, лежащую на берегу моря. Такова метафора минимализма в автомобилестроении. Собственно, в автомобиль Barhetta трансформируется лишь тогда, когда «лодке» предстоит куда-то плыть

Футуристическая спортивная машина на электротяге мало походит на привычные нам спорткары. Когда она неподвижна, то, скорее, напоминает отшлифованную волнами гальку, лежащую на берегу моря. Такова метафора минимализма в автомобилестроении. Собственно, в автомобиль Barhetta трансформируется лишь тогда, когда «лодке» предстоит куда-то плыть

Фото: GAC

С конструктивной точки зрения GAC Barchetta – это сверхплоское компактное шасси из углепластика (силовая установка тут тоже сверхплоской формы) и сверхлегкий кузов, выгнутый из цельного алюминиевого листа

С конструктивной точки зрения GAC Barchetta – это сверхплоское компактное шасси из углепластика (силовая установка тут тоже сверхплоской формы) и сверхлегкий кузов, выгнутый из цельного алюминиевого листа

Фото: GAC

GAC Barchetta – это не только инновации, но и дань традициям. В некотором роде модель можно назвать переосмыслением модели Fiat Barchetta, выпускавшейся с 1995 по 2005 год. А кто-то разглядел здесь и «оммаж» концепту из семидесятых – модели Bertone Lancia Stratos Zero

GAC Barchetta – это не только инновации, но и дань традициям. В некотором роде модель можно назвать переосмыслением модели Fiat Barchetta, выпускавшейся с 1995 по 2005 год. А кто-то разглядел здесь и «оммаж» концепту из семидесятых – модели Bertone Lancia Stratos Zero

Фото: GAC

У GAC Barchetta нет ветрового стекла и дверей, сквозь раздвижные борта видны сиденья. Козырек и подголовники выдвигаются автоматически, приглашая сесть за руль

У GAC Barchetta нет ветрового стекла и дверей, сквозь раздвижные борта видны сиденья. Козырек и подголовники выдвигаются автоматически, приглашая сесть за руль

Фото: GAC

Интерьер GAC Barchetta, так же как и экстерьер, выдержан в стиле минимализма. В салоне компактное рулевое колесо, сенсорный экран в центре панели и сиденья из переработанного пластика, подвешенные к каркасу на ремнях

Интерьер GAC Barchetta, так же как и экстерьер, выдержан в стиле минимализма. В салоне компактное рулевое колесо, сенсорный экран в центре панели и сиденья из переработанного пластика, подвешенные к каркасу на ремнях

Фото: GAC

Фото: GAC

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Barchetta переводится с итальянского как «лодочка». Но не только. В течение последнего века так было принято называть кузов спортивного автомобиля с открытым верхом, двумя сиденьями и экстремально низким ветровым стеклом. А то и вовсе без оного

Фото: GAC

Фото: GAC

Фото: GAC

Футуристическая спортивная машина на электротяге мало походит на привычные нам спорткары. Когда она неподвижна, то, скорее, напоминает отшлифованную волнами гальку, лежащую на берегу моря. Такова метафора минимализма в автомобилестроении. Собственно, в автомобиль Barhetta трансформируется лишь тогда, когда «лодке» предстоит куда-то плыть

Фото: GAC

С конструктивной точки зрения GAC Barchetta – это сверхплоское компактное шасси из углепластика (силовая установка тут тоже сверхплоской формы) и сверхлегкий кузов, выгнутый из цельного алюминиевого листа

Фото: GAC

GAC Barchetta – это не только инновации, но и дань традициям. В некотором роде модель можно назвать переосмыслением модели Fiat Barchetta, выпускавшейся с 1995 по 2005 год. А кто-то разглядел здесь и «оммаж» концепту из семидесятых – модели Bertone Lancia Stratos Zero

Фото: GAC

У GAC Barchetta нет ветрового стекла и дверей, сквозь раздвижные борта видны сиденья. Козырек и подголовники выдвигаются автоматически, приглашая сесть за руль

Фото: GAC

Интерьер GAC Barchetta, так же как и экстерьер, выдержан в стиле минимализма. В салоне компактное рулевое колесо, сенсорный экран в центре панели и сиденья из переработанного пластика, подвешенные к каркасу на ремнях

Фото: GAC

Фото: GAC

Этой осенью GAC открыл в Милане дизайн-центр. В дополнение к уже имеющимся в Гуанчжоу, Шанхае и Лос-Анджелесе. Здесь будут как моделировать целые автомобили, так и просто разрабатывать художественные концепции на основе европейских представлений о красоте, которые, как мы знаем, существенно отличаются от того, к чему привыкли в Китае. Недаром центр обосновался в одной из мировых столиц моды, на Виа Тортона, в здании, которое ранее занимала студия известного итальянского поэта, писателя и фотографа Джованни Гастеля. Команду из 25 специалистов в области дизайна и визуального брендинга возглавляет француз Стефан Жанен, в прошлом занимавший ключевые должности в художественных отделах Renault, Nissan и Infiniti.

К столь знаменательному событию был разработан и построен концепт GAC Barchetta, который отныне украшает витрину дизайнерского центра. Фотомодель, которая была задействована в презентационной фотосессии, к слову, зовут Настя Минайленко. Впрочем, для нас с вами это ровным счетом ничего не значит: мир давно уже глобален, и девушка с таким именем могла родиться в любой его стране.

Александр Папешин

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