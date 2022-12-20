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Коммерсантъ FM
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По грибы

Не спешите выбрасывать. Пригодится

Глядя на эти, вне всякого сомнения, художественные фотографии, можно было бы прийти к выводу, что именно так выглядит метафорически усредненный мир владельца Mercedes-Benz, основные ценности бренда и его политкорректное отношение к происходящему вокруг: у моделей, задействованных в фотосессии, весьма непросто определить гендерную, расовую, а также возрастную принадлежность.

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Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

В своей коллекции молодой немецкий дизайнер Валентин Лесснер постарался как бы отдать дань земле, рождающей и кормящей все живое. Для костюмов он использовал мешки из-под зерна, лоскут – из отходов швейного ателье, а также старые шерстяные одеяла. Одежда из денима – в память о Леви Штрауссе, уроженце Баварии

В своей коллекции молодой немецкий дизайнер Валентин Лесснер постарался как бы отдать дань земле, рождающей и кормящей все живое. Для костюмов он использовал мешки из-под зерна, лоскут – из отходов швейного ателье, а также старые шерстяные одеяла. Одежда из денима – в память о Леви Штрауссе, уроженце Баварии

Фото: Mercedes-Benz

Салон концепта Mercedes-Benz Vision EQXX щеголяет отделкой из волокон кактуса и мицелия грибов. И декорации к фотосессии были выполнены такими именно поэтому, а не потому, о чем вы подумали

Салон концепта Mercedes-Benz Vision EQXX щеголяет отделкой из волокон кактуса и мицелия грибов. И декорации к фотосессии были выполнены такими именно поэтому, а не потому, о чем вы подумали

Фото: Mercedes-Benz

Финский дизайнер Сини Саавала тоже стала финалисткой конкурса. Глядя на этот женственный наряд, даже не скажешь, что материал для него был буквально вынут из мусорного бака

Финский дизайнер Сини Саавала тоже стала финалисткой конкурса. Глядя на этот женственный наряд, даже не скажешь, что материал для него был буквально вынут из мусорного бака

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Костюм от немецкого дизайнера Антонии Шрайтер (на фото вверху) сочетает элементы спортивной и верхней одежды, а также нательного белья. А изготовлен традиционными методами – связан на спицах из «гибридной» пряжи

Костюм от немецкого дизайнера Антонии Шрайтер (на фото вверху) сочетает элементы спортивной и верхней одежды, а также нательного белья. А изготовлен традиционными методами – связан на спицах из «гибридной» пряжи

Фото: Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

В своей коллекции молодой немецкий дизайнер Валентин Лесснер постарался как бы отдать дань земле, рождающей и кормящей все живое. Для костюмов он использовал мешки из-под зерна, лоскут – из отходов швейного ателье, а также старые шерстяные одеяла. Одежда из денима – в память о Леви Штрауссе, уроженце Баварии

Фото: Mercedes-Benz

Салон концепта Mercedes-Benz Vision EQXX щеголяет отделкой из волокон кактуса и мицелия грибов. И декорации к фотосессии были выполнены такими именно поэтому, а не потому, о чем вы подумали

Фото: Mercedes-Benz

Финский дизайнер Сини Саавала тоже стала финалисткой конкурса. Глядя на этот женственный наряд, даже не скажешь, что материал для него был буквально вынут из мусорного бака

Фото: Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz

Костюм от немецкого дизайнера Антонии Шрайтер (на фото вверху) сочетает элементы спортивной и верхней одежды, а также нательного белья. А изготовлен традиционными методами – связан на спицах из «гибридной» пряжи

Фото: Mercedes-Benz

На самом деле все не так драматично. Просто штутгартский концерн в очередной раз стал спонсором фестиваля моды и фотографии, который прошел во французском городке Йер. В конкурсе «За устойчивое развитие», в котором традиционно оценивается не только креативная составляющая, но и ответственное отношение к окружающей среде, победил немецкий дизайнер Валентин Лесснер. В его коллекции одежды компетентное жюри разглядело «баварские мотивы в сочетании с китчем и романтизмом», ну и, конечно же, почти все предметы гардероба были изготовлены из вторсырья.

Марка Mercedes-Benz, как известно, приостановила свою деятельность в РФ. Поэтому русский след во всей этой истории можно обнаружить разве что вот в каком совпадении. Фамилия Лесснер была хорошо известна в дореволюционной России. Густав Арнольдович Лесснер строил в Санкт-Петербурге автомобили, оснащенные немецкими двигателями фирмы Daimler. Является ли купец 1-й гильдии родственником победителя 37-го фестиваля моды в Йере, редакции неизвестно.

Александр Папешин

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