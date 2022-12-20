Глядя на эти, вне всякого сомнения, художественные фотографии, можно было бы прийти к выводу, что именно так выглядит метафорически усредненный мир владельца Mercedes-Benz, основные ценности бренда и его политкорректное отношение к происходящему вокруг: у моделей, задействованных в фотосессии, весьма непросто определить гендерную, расовую, а также возрастную принадлежность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz В своей коллекции молодой немецкий дизайнер Валентин Лесснер постарался как бы отдать дань земле, рождающей и кормящей все живое. Для костюмов он использовал мешки из-под зерна, лоскут – из отходов швейного ателье, а также старые шерстяные одеяла. Одежда из денима – в память о Леви Штрауссе, уроженце Баварии Фото: Mercedes-Benz Салон концепта Mercedes-Benz Vision EQXX щеголяет отделкой из волокон кактуса и мицелия грибов. И декорации к фотосессии были выполнены такими именно поэтому, а не потому, о чем вы подумали Фото: Mercedes-Benz Финский дизайнер Сини Саавала тоже стала финалисткой конкурса. Глядя на этот женственный наряд, даже не скажешь, что материал для него был буквально вынут из мусорного бака Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Костюм от немецкого дизайнера Антонии Шрайтер (на фото вверху) сочетает элементы спортивной и верхней одежды, а также нательного белья. А изготовлен традиционными методами – связан на спицах из «гибридной» пряжи Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 7 Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz В своей коллекции молодой немецкий дизайнер Валентин Лесснер постарался как бы отдать дань земле, рождающей и кормящей все живое. Для костюмов он использовал мешки из-под зерна, лоскут – из отходов швейного ателье, а также старые шерстяные одеяла. Одежда из денима – в память о Леви Штрауссе, уроженце Баварии Фото: Mercedes-Benz Салон концепта Mercedes-Benz Vision EQXX щеголяет отделкой из волокон кактуса и мицелия грибов. И декорации к фотосессии были выполнены такими именно поэтому, а не потому, о чем вы подумали Фото: Mercedes-Benz Финский дизайнер Сини Саавала тоже стала финалисткой конкурса. Глядя на этот женственный наряд, даже не скажешь, что материал для него был буквально вынут из мусорного бака Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Костюм от немецкого дизайнера Антонии Шрайтер (на фото вверху) сочетает элементы спортивной и верхней одежды, а также нательного белья. А изготовлен традиционными методами – связан на спицах из «гибридной» пряжи Фото: Mercedes-Benz

На самом деле все не так драматично. Просто штутгартский концерн в очередной раз стал спонсором фестиваля моды и фотографии, который прошел во французском городке Йер. В конкурсе «За устойчивое развитие», в котором традиционно оценивается не только креативная составляющая, но и ответственное отношение к окружающей среде, победил немецкий дизайнер Валентин Лесснер. В его коллекции одежды компетентное жюри разглядело «баварские мотивы в сочетании с китчем и романтизмом», ну и, конечно же, почти все предметы гардероба были изготовлены из вторсырья.

Марка Mercedes-Benz, как известно, приостановила свою деятельность в РФ. Поэтому русский след во всей этой истории можно обнаружить разве что вот в каком совпадении. Фамилия Лесснер была хорошо известна в дореволюционной России. Густав Арнольдович Лесснер строил в Санкт-Петербурге автомобили, оснащенные немецкими двигателями фирмы Daimler. Является ли купец 1-й гильдии родственником победителя 37-го фестиваля моды в Йере, редакции неизвестно.

Александр Папешин