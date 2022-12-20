Глядя на эти, вне всякого сомнения, художественные фотографии, можно было бы прийти к выводу, что именно так выглядит метафорически усредненный мир владельца Mercedes-Benz, основные ценности бренда и его политкорректное отношение к происходящему вокруг: у моделей, задействованных в фотосессии, весьма непросто определить гендерную, расовую, а также возрастную принадлежность.
На самом деле все не так драматично. Просто штутгартский концерн в очередной раз стал спонсором фестиваля моды и фотографии, который прошел во французском городке Йер. В конкурсе «За устойчивое развитие», в котором традиционно оценивается не только креативная составляющая, но и ответственное отношение к окружающей среде, победил немецкий дизайнер Валентин Лесснер. В его коллекции одежды компетентное жюри разглядело «баварские мотивы в сочетании с китчем и романтизмом», ну и, конечно же, почти все предметы гардероба были изготовлены из вторсырья.
Марка Mercedes-Benz, как известно, приостановила свою деятельность в РФ. Поэтому русский след во всей этой истории можно обнаружить разве что вот в каком совпадении. Фамилия Лесснер была хорошо известна в дореволюционной России. Густав Арнольдович Лесснер строил в Санкт-Петербурге автомобили, оснащенные немецкими двигателями фирмы Daimler. Является ли купец 1-й гильдии родственником победителя 37-го фестиваля моды в Йере, редакции неизвестно.