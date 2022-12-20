Приемная комиссия

В «школьные годы чудесные» нам постоянно приводили в пример всяких великих, занимавшихся самообразованием, невзирая на обстоятельства. Тут вам и Михайло Ломоносов, шагающий за рыбным обозом, чтобы попасть в столицу и «выучиться». И Алеша Пешков, отражавший начищенной сковородкой лунный свет на страницу книги – денег на свечки не было. И, конечно же, В.И. Ленин, призывавший «учиться, учиться и учиться» – будто с одного раза непонятно. Если бы Chery Tiggo был не кроссовером, а человеком, его бы смело можно было добавить в этот ряд.
Фото: Дмитрий Гронский
Это было уже, наверное, лет двадцать назад. Многоснежной зимой гуляли у кого-то в Ярославской области — там друзья чуть не полдеревни скупили себе под дачи. В четвертом часу утра позвонил односельчанин и попросил его спасти. Он гостил в каком-то женском общежитии в Переславле-Залесском, возвращался, конечно же, не слишком трезвым, на скользкой дороге не справился с управлением, и его УАЗ-469, пропахав метров тридцать по снежной целине, замер в сугробе на опушке леса. Попрыгали вшестером в ВАЗ-2107, поехали выручать. Когда машину почти что удалось вытолкать на дорогу, подъехал милицейский экипаж: «Что тут произошло?» — «Да бабушка дорогу перебегала, пришлось свернуть». — «Какая нахрен бабушка в лесу, да еще в четыре утра? Кто водитель УАЗа?» — «А он в лес ушел за хворостом, под колеса подкладывать»… В чащу действительно вели следы. Милиционеры потоптались еще минут двадцать и уехали злые, так и не определив, действительно ли водитель в лесу, или это кто-то из этой вот, не поголовно трезвой компании…
Эту давнюю историю я вспомнил недавно, когда в течение десяти дней был счастливым пользователем автомобиля Chery Tiggo 4 Pro. Ездил на нем я далеко не каждый день. Но всякий раз, когда я проходил мимо — спешил на метро или шел выносить мусор, — «Тигго» радостно приветствовал меня, моргая фарами, расправляя «ушки»-зеркала и даже открывая двери. То есть всем, кто был рядом, было очевидно: вот тот, у кого в кармане лежит ключ от этого нарядного китайского внедорожника.
Блюдце с каемочкой
И это, как говорится, только вершина айсберга. Автомобиль постоянно хвастается своими умениями. Пишет на приборной панели, что двигатель еще не прогрелся, просит проверить, не забыл ли кого-чего на заднем диване, с опаской сообщает, что с момента старта ты уже проехал больше ста километров и пора сделать перекур. Моментами это раздражает, как в школьные годы бесили отличники, постоянно вскакивавшие с места с поднятой рукой: «Марьиванна, я знаю, спросите меня». С другой стороны, давно ли я с ухмылкой рассказывал коллеге, как оперся локтем о дверь китайского пикапа и на этом месте тут же образовалась вмятина — такой тонкий был у машины металл? А каждого автосалона в Пекине или Шанхае мы ждали только для того, чтобы поржать, какую еще пародию на успешную модель европейского или американского автопрома соорудили дизайнеры из Поднебесной. Чтобы далеко за примерами не ходить: и Chery Tiggo был… чтобы никого не обидеть, употребим модное слово, «оммажем» Toyota RAV4. Но что мы видим сегодня!
Симпатичный, вполне себе оригинальный кузов, упруго опирающийся на все четыре колеса. По кругу его опоясывает красная каемочка, как когда-то было у приспортивленных Honda. Тормозные суппорты, проглядывающие сквозь словно фрезой обрезанные диски — тоже пунцовые. Радиаторная решетка сложного рисунка сверкает так, что можно ослепнуть. Есть и не подсмотренные, а оригинальные решения: трапеция патрубка выхлопной системы — словно зеркальное отражение фонаря, расположенного сразу над ним, вместе они — интересная композиция.
Двери хлопают, замечу вам, с солидным, «плотным» звуком, которому могли бы позавидовать иные корейские кроссоверы. Внутри, ну с поправкой на то, что мне досталась «жирная» комплектация, все выглядит нарядно, но без вычурности, которую еще недавно можно было встретить в иных китайских машинах. Сиденья с ровной строчкой и тиснением на коже. «Айпед», воткнутый посередине торпеды, — все как сегодня принято. Полоски мягкой подсветки… Еще, что приятно удивило, на центральной консоли немало физических кнопок: привыкнув к тачскринам, я поначалу с раздражением тыкал в глянцевое стекло, на котором были просто нанесены значки индикации.
Ешь, что дают
«К хорошей жизни человек привыкает быстро, к плохой он не привыкает никогда» — сказал в свое время кто-то из великих, которых нам не ставили в пример. Кстати, может, потому и не ставили, что утверждение это далеко от истины. Почитайте сейчас любой тест-дайв или послушайте блогеров: «китаец приятно удивил», «я не ожидал встретить здесь и такую опцию»… Ловлю себя на мысли, что и сам так рассуждаю. Мы еще в ковидные времена стали подзабывать, как что выглядит и работает в BMW, Lexus или Range Rover. А с изменениями, случившимися в нынешнем году, — и подавно. Но ничего, привыкли!
Если попытаться составить словесный портрет среднестатистического нового автомобиля, который предлагается сегодня на российском рынке, то это будет «китайский кроссовер сегмента B+ с двигателем мощностью 150 л.с., с передним приводом и ценой в районе 2 млн рублей». То есть Chery Tiggo 4 Pro под описание подпадает.
Помните, как в художественной литературе, на примерах которой нас тоже пытались сделать лучше, описывался опыт людей, переживших болезнь, войну или еще какое горе, — они совсем иначе ценили те небольшие радости, которыми наделяет нас жизнь: краюшка хлеба, чистое небо над головой… У обновленного Tiggo 4 Pro вместо «робота» теперь вариатор: разгон проходит более плавно и ровно. Он и этому научился. А мы все, похоже, остались на второй год.
Chery Tiggo
|