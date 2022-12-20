Приемная комиссия

В «школьные годы чудесные» нам постоянно приводили в пример всяких великих, занимавшихся самообразованием, невзирая на обстоятельства. Тут вам и Михайло Ломоносов, шагающий за рыбным обозом, чтобы попасть в столицу и «выучиться». И Алеша Пешков, отражавший начищенной сковородкой лунный свет на страницу книги – денег на свечки не было. И, конечно же, В.И. Ленин, призывавший «учиться, учиться и учиться» – будто с одного раза непонятно. Если бы Chery Tiggo был не кроссовером, а человеком, его бы смело можно было добавить в этот ряд.

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Это было уже, наверное, лет двадцать назад. Многоснежной зимой гуляли у кого-то в Ярославской области — там друзья чуть не полдеревни скупили себе под дачи. В четвертом часу утра позвонил односельчанин и попросил его спасти. Он гостил в каком-то женском общежитии в Переславле-Залесском, возвращался, конечно же, не слишком трезвым, на скользкой дороге не справился с управлением, и его УАЗ-469, пропахав метров тридцать по снежной целине, замер в сугробе на опушке леса. Попрыгали вшестером в ВАЗ-2107, поехали выручать. Когда машину почти что удалось вытолкать на дорогу, подъехал милицейский экипаж: «Что тут произошло?» — «Да бабушка дорогу перебегала, пришлось свернуть». — «Какая нахрен бабушка в лесу, да еще в четыре утра? Кто водитель УАЗа?» — «А он в лес ушел за хворостом, под колеса подкладывать»… В чащу действительно вели следы. Милиционеры потоптались еще минут двадцать и уехали злые, так и не определив, действительно ли водитель в лесу, или это кто-то из этой вот, не поголовно трезвой компании…

Фото: Дмитрий Гронский

Эту давнюю историю я вспомнил недавно, когда в течение десяти дней был счастливым пользователем автомобиля Chery Tiggo 4 Pro. Ездил на нем я далеко не каждый день. Но всякий раз, когда я проходил мимо — спешил на метро или шел выносить мусор, — «Тигго» радостно приветствовал меня, моргая фарами, расправляя «ушки»-зеркала и даже открывая двери. То есть всем, кто был рядом, было очевидно: вот тот, у кого в кармане лежит ключ от этого нарядного китайского внедорожника.

Блюдце с каемочкой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тому, как работают камеры кругового обзора и какую четкую они картинку рисуют на мониторе, могут позавидовать и автомобили более высокого класса. Активировать систему, чтобы посмотреть, что за студентка идет впереди или что за «Мерседес» паркуется сзади, можно в любой момент, нажав на кнопку AVM Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Тому, как работают камеры кругового обзора и какую четкую они картинку рисуют на мониторе, могут позавидовать и автомобили более высокого класса. Активировать систему, чтобы посмотреть, что за студентка идет впереди или что за «Мерседес» паркуется сзади, можно в любой момент, нажав на кнопку AVM Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

И это, как говорится, только вершина айсберга. Автомобиль постоянно хвастается своими умениями. Пишет на приборной панели, что двигатель еще не прогрелся, просит проверить, не забыл ли кого-чего на заднем диване, с опаской сообщает, что с момента старта ты уже проехал больше ста километров и пора сделать перекур. Моментами это раздражает, как в школьные годы бесили отличники, постоянно вскакивавшие с места с поднятой рукой: «Марьиванна, я знаю, спросите меня». С другой стороны, давно ли я с ухмылкой рассказывал коллеге, как оперся локтем о дверь китайского пикапа и на этом месте тут же образовалась вмятина — такой тонкий был у машины металл? А каждого автосалона в Пекине или Шанхае мы ждали только для того, чтобы поржать, какую еще пародию на успешную модель европейского или американского автопрома соорудили дизайнеры из Поднебесной. Чтобы далеко за примерами не ходить: и Chery Tiggo был… чтобы никого не обидеть, употребим модное слово, «оммажем» Toyota RAV4. Но что мы видим сегодня!

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Симпатичный, вполне себе оригинальный кузов, упруго опирающийся на все четыре колеса. По кругу его опоясывает красная каемочка, как когда-то было у приспортивленных Honda. Тормозные суппорты, проглядывающие сквозь словно фрезой обрезанные диски — тоже пунцовые. Радиаторная решетка сложного рисунка сверкает так, что можно ослепнуть. Есть и не подсмотренные, а оригинальные решения: трапеция патрубка выхлопной системы — словно зеркальное отражение фонаря, расположенного сразу над ним, вместе они — интересная композиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Не знаю, как для вас, но для меня прозрачная крыша, да еще и с люком – это круто. Кстати, мало кто знает, что шпиль главного здания МГУ – стеклянный и именно поэтому светится в темное время суток Фото: Дмитрий Гронский Интерьер Chery Tiggo 4 Pro не только радует глаз, но и приятен на ощупь. Считается, что от дорестайлинговой версии без изменений осталось только рулевое колесо Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Не знаю, как для вас, но для меня прозрачная крыша, да еще и с люком – это круто. Кстати, мало кто знает, что шпиль главного здания МГУ – стеклянный и именно поэтому светится в темное время суток Фото: Дмитрий Гронский Интерьер Chery Tiggo 4 Pro не только радует глаз, но и приятен на ощупь. Считается, что от дорестайлинговой версии без изменений осталось только рулевое колесо Фото: Дмитрий Гронский

Двери хлопают, замечу вам, с солидным, «плотным» звуком, которому могли бы позавидовать иные корейские кроссоверы. Внутри, ну с поправкой на то, что мне досталась «жирная» комплектация, все выглядит нарядно, но без вычурности, которую еще недавно можно было встретить в иных китайских машинах. Сиденья с ровной строчкой и тиснением на коже. «Айпед», воткнутый посередине торпеды, — все как сегодня принято. Полоски мягкой подсветки… Еще, что приятно удивило, на центральной консоли немало физических кнопок: привыкнув к тачскринам, я поначалу с раздражением тыкал в глянцевое стекло, на котором были просто нанесены значки индикации.

Ешь, что дают

То, что вы приняли за открытый для учебы ноутбук, на самом деле – пространство под центральной консолью Tiggo 4 Pro. Сюда удобно положить что-то полезное, что не будет мозолить глаза злоумышленникам, когда вас нет в салоне. Одной из первых «парящую панель» стала применять марка Volvo

Фото: Дмитрий Гронский

«К хорошей жизни человек привыкает быстро, к плохой он не привыкает никогда» — сказал в свое время кто-то из великих, которых нам не ставили в пример. Кстати, может, потому и не ставили, что утверждение это далеко от истины. Почитайте сейчас любой тест-дайв или послушайте блогеров: «китаец приятно удивил», «я не ожидал встретить здесь и такую опцию»… Ловлю себя на мысли, что и сам так рассуждаю. Мы еще в ковидные времена стали подзабывать, как что выглядит и работает в BMW, Lexus или Range Rover. А с изменениями, случившимися в нынешнем году, — и подавно. Но ничего, привыкли!

Если попытаться составить словесный портрет среднестатистического нового автомобиля, который предлагается сегодня на российском рынке, то это будет «китайский кроссовер сегмента B+ с двигателем мощностью 150 л.с., с передним приводом и ценой в районе 2 млн рублей». То есть Chery Tiggo 4 Pro под описание подпадает.

Помните, как в художественной литературе, на примерах которой нас тоже пытались сделать лучше, описывался опыт людей, переживших болезнь, войну или еще какое горе, — они совсем иначе ценили те небольшие радости, которыми наделяет нас жизнь: краюшка хлеба, чистое небо над головой… У обновленного Tiggo 4 Pro вместо «робота» теперь вариатор: разгон проходит более плавно и ровно. Он и этому научился. А мы все, похоже, остались на второй год.

Дмитрий Гронский