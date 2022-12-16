«Во сне я тоже на протезе»

На ВДНХ с 30 ноября по 2 декабря проходил форум «Надежда на технологии». В конференц-зале шли долгие доклады и обсуждения, а все действительно важное происходило вокруг — на состязаниях людей с ограниченными возможностями под названием «Кибатлон», на выставке реабилитационного оборудования и просто в фойе.

Особенность «Надежды на технологии» и подобных этому мероприятий в том, что тут почти нет случайных людей. Кто же просто так поедет на ВДНХ смотреть соревнования людей без рук и ног, коляски и протезы. И очень жаль. Для собравшихся здесь отсутствие конечности превратилось в нечто привычное и не страшное. Протез — это как очки на носу или шарф на шее. Ничего особенного, просто техническое средство. Утверждение такого взгляда важно для интеграции инвалидов.

Самый большой зал выставочного павильона отдали «Кибатлону». Это соревнование спортсменов-инвалидов, которое родилось в середине 2010-х в Швейцарии. Отличие от Паралимпиады — камерность и больший интерес к реабилитационной технике.

Дресс-кода на «Кибатлоне» нет, но все-таки прятать свои технические средства не принято. Большинство спортсменов в шортах и с короткими рукавами. Выглядит технологично и, пожалуй, не лишено некоторого шика.

Татьяна Пустовалова, красивая молодая женщина, потеряла часть голени восемь лет назад в аварии. Ей было 23.

— Ногу долго собирали по кусочкам, но сохранить ее так и не удалось,— говорит Таня.— Конечно, было сложно. Муж, карьера, и вдруг такое. Но все близкие меня поддерживали. А еще тогда как раз появилась новая тенденция: ребята перестали прятаться, начали открывать протезы. Я это с удовольствием поддержала. Где-то через полгода совсем перестала стесняться выходить на улицу. Все автоматизировалось: утром просыпаешься, надеваешь ногу, чистишь зубы, красишься, идешь на работу. А полное осознание пришло, думаю, через год: я стала видеть себя во сне на протезе.

Нет смысла делать вид, что все осталось как раньше. Стало хуже? Об этом не стоит думать. Скорее, все по-другому. Смешно, что именно инвалидность для многих прокладывает дорогу к спорту. «Кибатлон» — это серьезный вызов. Надо пройти по тонкому брусу с ведром в руках. Следующий этап — как болото с кочками, по которым надо прыгать. Потом медленный бег с барьерами. В конце немного футбола, надо любой ногой забить в ворота десяток мячей. С руками едва ли не сложнее. Убрать на кухне, сложить посуду в шкаф, налить воду в пластиковый стаканчик.

Карьера тоже претерпевает изменения в связи с изменением тела. До аварии Татьяна Пустовалова занималась подбором персонала. После перешла в пенсионный фонд, хотелось чего-то социально направленного. Недавно Таня опять сменила работу: теперь она в компании — производителе протезов «Орто-Космос». Примеров множество и на выставке. Предприниматель Роман Аранин после аварии на параплане, из-за которой оказался почти полностью парализован, создал компанию по производству инвалидных колясок Observer. Или взять конструкторское бюро Warp DM, которое представило специальный протез для сноуборда. К такой ноге совсем другие требования, объясняет молодой парень на стенде. Она должна фиксироваться в полусогнутом положении, нетипичном для обычной человеческой пластики. Парня зовут Александр Косарев, в Warp DM он отвечает за «перевод с технического языка на человеческий», а протез коллеги разработали для него.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда