Помощника прокурора определили в помощники аферистов

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского. По версии следствия, он являлся участником ОПГ, похитившей более 45 га земель обороны и безопасности в Подмосковье и Новой Москве. Сотрудники ФСБ задержали надзорщика после того, как он был объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных действий.

Меру пресечения в виде двухмесячного ареста Игорю Почапскому избрал судья Олег Шишов, удовлетворивший соответствующее ходатайство главного военного следственного управления СКР. Его представитель отмечал в суде, что в силу должности, которую еще не так давно занимал господин Почапский, он располагает обширными связями в правоохранительных органах и органах госвласти и может использовать их для того, чтобы скрыться от следствия, оказать на него давление, а также попытаться добиться изменения показаний свидетелей обвинения. Отдельно отмечалось, что в последнее время фигурант находился в федеральном розыске — в ходе оперативного мероприятия его задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ. Теперь арестанта отправят на карантин, а оттуда — в СИЗО «Медведь», где содержатся бывшие и действующие силовики.

Игорь Почапский стал восьмым фигурантом громкого уголовного дела о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК) более 45 га земель обороны и безопасности на территории Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов Подмосковья, а также поселения Десеновское в Новой Москве. Помимо него в рамках дела к уголовной ответственности привлекаются бывший заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны полковник в отставке Сергей Бородин, начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей военного ведомства полковники Валерий Майборода и Азамат Хайруллин, а также кадастровый инженер Александр Дзюба, члены СНТ супруги Людмила и Сергей Беседины и пенсионер Юрий Родин. Часть фигурантов, в том числе полковник Бородин, уже признали свою вину, заключили сделки с прокуратурой и оказались под домашними арестами.

По версии следствия, воспользовавшись тем, что в столичном регионе освобождаются территории воинских частей в связи с их ликвидацией, военные, используя фиктивные документы, организовали подачу исков от членов расположенных рядом СНТ, которые были удовлетворены арбитражами и судами общей юрисдикции. В результате в распоряжении частных лиц оказались участки, в том числе непосредственно примыкающие к военному полигону Алабино, где проходят репетиции парадов к Дню Победы, а сейчас готовятся будущие участники СВО. Ущерб от аферы уже составил около 1 млрд руб.

Юрий Сенаторов