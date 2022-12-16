Суверенитет вместо грантов

Руководители университетов и научных организаций оценивают условия для развития науки в России «сдержанно позитивно», утверждается в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Состояние дел в этой сфере оценено в целом на 3,25 балла по пятибалльной шкале. Заметно хуже средней ситуация с сильно пострадавшим из-за санкций международным сотрудничеством (гранты, коммерциализация изобретений за рубежом, заказы иностранных компаний и так далее). Впрочем, в перспективе трех лет ученые ожидают улучшения по большинству позиций — надеясь на расширение господдержки и рост востребованности научных результатов в ходе начатого движения к достижению технологического суверенитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В проведенном ИСИЭЗ опросе (является продолжением проекта Doing Science 2017 года) участвовали представители 577 университетов и научных организаций — руководители или их заместители по научной деятельности. В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию и влияние санкций, условия для развития науки в РФ в 2022 году респонденты, в формулировке авторов опроса, оценили «сдержанно позитивно». Индекс настроений руководителей в научной сфере составил 3,26 балла из пяти возможных. Через три года респонденты ожидают некоторого улучшения ситуации (индекс вырастет до 3,5 балла).

Индекс настроений — это обобщенная оценка состояния науки и ее перспектив в РФ. Оцениваются 79 факторов, сгруппированные по восьми направлениям: кадровый потенциал, финансирование, материально-техническая база, информационная инфраструктура, научная кооперация, научные результаты и их коммерциализация, взаимодействие с обществом и институциональные условия.

Судя по результатам опроса, санкции уже оказывают угнетающее влияние на науку (здесь — «твердая двойка», оценка ситуации — 2,04). Через три года последствия ограничений могут несколько сгладиться, но по-прежнему будут ощутимыми (2,8). Наиболее пессимистично оценены возможности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности за рубежом (1,75 балла), а также получения заказов зарубежных компаний на НИОКР (1,84) и зарубежных грантов (1,86 балла). Еще один повод для пессимизма — отказ зарубежных издательств в публикациях научных статей российских авторов (оценка состояния в этой сфере — 2,28). Изменения ситуации ученые не ждут и через три года (2,87).

Среди внутренних факторов, ограничивающих развитие науки,— финансовые вопросы (2,35) и институциональные условия (2,89). Впрочем, респонденты ожидают по обоим направлениям позитивных сдвигов (прогноз — 3,21 и 3,28 балла соответственно). Есть направления, по которым за прошедшие пять лет, по мнению ученых-администраторов, произошли улучшения. Речь, в частности, идет об увеличении зарплаты исследователей (3,37 в 2022 году против 2,90 в 2017-м) и о поддержке стажировок и повышения квалификации исследователей за счет средств организации (3,20 против 2,44).

Напомним, что власти реагируют на возникшие из-за санкций сложности по части международного научного сотрудничества. Минобрнауки предложило разрешить получателям грантов — научным организациям и вузам — менять состав иностранных партнеров для совместных исследований и работать с организациями из дружественных или нейтрально настроенных стран. Другая мера — решение правительства продлить на год, до 31 декабря 2023 года, действие нормы о том, что при оценке результативности проектов, госзаданий, мер господдержки и грантов не будет учитываться число публикаций российских ученых, индексируемых в международных базах данных, прежде всего Web of Science и Scopus, а также фактор неучастия россиян в зарубежных научных конференциях (см. “Ъ” от 30 сентября).

Директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ Михаил Гершман отмечает, что в 2017 году общая ситуация в науке оценивалась как «на среднем уровне» и ожидания были «сдержанно позитивными». По его мнению, то, что оценки на будущее остаются в целом оптимистичными, может быть связано с надеждой большинства руководителей на усиление господдержки науки, а также на повышение востребованности научных результатов в контексте задач по обеспечению технологического суверенитета.

Венера Петрова