РФ осталась при своих инновациях

Россия в 2022 году сохранила свое место в конце первой трети рейтинга «Глобальный инновационный индекс», заняв 47-ю строчку в списке 132 стран. Наилучшие результаты РФ по-прежнему демонстрирует в сфере развития человеческого капитала и науки, при этом компонент «Институциональные условия» продолжает негативно влиять на ее позицию в рейтинге. Продвижение в нем могут сдержать и санкции, на которые ведомства сейчас реагируют в рамках возможного. В частности, российским получателям грантов на исследования предполагается разрешить менять отказавшихся от проектов иностранных партнеров на коллег из дружественных или нейтральных стран.

«Глобальный инновационный индекс» Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, специализированное учреждение ООН) публикуется с 2007 года. Он составляется совместно с академическими партнерами, в число которых с 2021 года входит НИУ ВШЭ. Индекс 2022 года охватывает 132 страны. Он рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

Позиция России в рейтинге последние три года почти не меняется — она замыкает первую треть участников. В 2022-м — 47-е место, в 2021-м — 45-е, в 2020-м – 47-е. Тройка лидеров рейтинга — Швейцария, США и Швеция. За ними следуют Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Германия, Финляндия, Дания. Китай — на пороге первой десятки, на 11-й позиции.

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ отмечают, что, несмотря на рост результативности инноваций (плюс 6 позиций относительно уровня 2018 года), дальнейшему продвижению России в рейтинге может препятствовать медленное наращивание ресурсной базы для инноваций (минус три места). Согласно индексу 2022 года, инновационный потенциал страны используется на 61%. Наилучшие результаты РФ по-прежнему демонстрирует в области развития человеческого капитала и науки — 27-е место (плюс две позиции). Компонент «Институциональные условия» продолжает негативно влиять на общую позицию в рейтинге — по этому показателю страна заняла 89-е место против прошлогоднего 67-го.

В ИСИЭЗ считают, что преимуществами российской экономики являются высокая активность по регистрации результатов интеллектуальной деятельности (30-е место) и мощная ресурсная база науки (29-е). Отметим, однако, что санкции в отношении РФ не могут не оказывать влияния на эффективность научных разработок и ведомствам приходится на это реагировать. Так, согласно подготовленному Минобрнауки проекту постановления правительства, получателям грантов — научным организациям и вузам — предлагается разрешить менять состав иностранных партнеров для совместных исследований. Дело в том, что зарубежные организации последние месяцы массово отказываются от участия в международных проектах, на которые уже выделены гранты. Проект дает право скорректировать состав участников исследования и работать с организациями из дружественных или нейтрально настроенных стран.

Как пояснили “Ъ” в Минобрнауки, в 2022 году выделены средства на реализацию более ста проектов, из них 50 реализуются в рамках сотрудничества со странами Евросоюза. «Из 50 проектов по 20 обсуждаются другие форматы реализации или сотрудничество приостановлено»,— сообщили в ведомстве.

Другая вызванная санкциями вынужденная мера — решение правительства продлить на год, до 31 декабря 2023 года, действие нормы о том, что при оценке результативности проектов, госзаданий, мер господдержки и грантов не будут учитывать число публикаций российских ученых, индексируемых в международных базах данных, прежде всего Web of Science и Scopus, а также участие россиян в зарубежных научных конференциях.

Венера Петрова