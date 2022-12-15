Нуланд: США строят центр содержания заключенных в сирийском Румейлане

Министерство обороны США работает над строительством нового центра содержания заключенных в сирийском Румейлане. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на заседании Совета Безопасности ООН по глобальной борьбе с терроризмом.

Госпожа Нуланд выразила озабоченность сложившейся на северо-востоке Сирии ситуацией в центрах содержания под стражей. «Там в настоящее время находится самая крупная группировка террористов в мире, а также в лагере для перемещенных лиц Аль-Холь, в котором проживает более 50 тыс. женщин и детей»,— заявила замгоссекретаря.

Ситуацией может воспользоваться «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в РФ), попытавшись использовать региональную нестабильность, освобождая заключенных и пополняя ими свои ряды, заявила Виктория Нуланд.

В этой связи США пытаются улучшить координацию по безопасности в регионе, в рамках этого подхода Министерство обороны работает над строительством нового центра содержания заключенных в Румейлане, сообщила госпожа Нуланд. По ее словам, он будет находиться под управлением «Сирийских демократических сил» для безопасного и более гуманного размещения задержанных.

В октябре 2019 года США объявили о начале вывода своих военных с северо-востока Сирии. После этого вооруженные силы Турции начали наступление на приграничные территории. Москве и Анкаре тогда удалось договориться об ограничении зоны военной операции и начать ее совместное патрулирование.

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Мария Федотова