Заведомость «фейков» поставили под сомнение

Василеостровский районный суд начал рассматривать дело Александры Скочиленко по существу. Активистка обвиняется в распространении недостоверных сведений о российской армии. Она заменила ценники в магазине «Перекресток» на сообщения о действиях военных ВС РФ, которые Минобороны отрицает. Госпожа Скочиленко считает себя полностью невиновной, в том числе потому, что распространенные сведения должны быть заведомо ложными для распространяющего, а для активистки они таковыми не были. Суд перенесли на конец января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко и ее адвокат Юрий Новолодский (справа) перед заседанием Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко и ее адвокат Юрий Новолодский (справа) перед заседанием Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Александру Скочиленко задержали в апреле 2022 года (см. «Ъ-СПб» от 11.04.2022). Она стала первой обвиняемой по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) в Петербурге. Ей вменяется вторая часть статьи, которая предусматривает «политическую ненависть». Госпожа Скочиленко заменила несколько ценников в супермаркете на листовки с критическим отношением к военной операции РФ на Украине.

Первое заседание по существу дела прошло вчера, 15 декабря. На нем впервые рассказали, что было написано на листовках обвиняемой. По мнению следствия, эти сведения она распространила, не проверив, что говорят официальные источники, в первую очередь Минобороны. При этом обвинение настаивает, что сведения были именно заведомо ложными, то есть госпожа Скочиленко знала, что пишет неправду. Одновременно с тем в показаниях одного из свидетелей говорится, что источниками информации для активистки были издания «Бумага», BBC и другие, которые подавали такую информацию как правдивую.

Позиция защиты заключается в том, что, распространяя листовки, Александра Скочиленко не могла знать, что сведения могут быть недостоверными, а значит, ни о какой «заведомости» не может идти речи.

Адвокатов также не устраивает выполненная по заказу обвинения лингвистическая экспертиза. Как отметила в своих возражениях на доводы следствия госпожа Скочиленко, эксперт из СПбГУ Анастасия Гришанина (кандидат филологических наук) вышла за рамки своей компетенции. Кроме того, ее непредвзятость вызывает сомнения, так как она подписала обращение к президенту Владимиру Путину о поддержке СВО, тогда как Александра Скочиленко не поддерживает операцию.

В конце заседания обвиняемая передала прокуратуре список дополнительных вопросов, которые у нее возникли в ходе изучения материалов дела. Суд перенес заседание на 20 января.

Олег Дилимбетов