На Кубани уровень подростковой преступности за год снизился на 7,8%

В Краснодарском крае уровень подростковой преступности по итогам 2022 года снизился на 7,8% в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Групповых преступлений стало меньше на 37,5%. На 13% сократилось число самовольных уходов из дома», — отметила вице-губернатор края Анна Минькова.

В минтруда и социального развития края отметили снижение количества ухода подростков из дома. За прошедший период года 9 тыс. детей были возвращены домой. За последние 14 лет число возвращенных подростков составило 240 тыс.

По итогам 2021 года снижение уровня подростковой преступности составило 7,2%, согласно данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Всего за прошлый год несовершеннолетними было совершено 869 правонарушений.

Анастасия Донскова

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