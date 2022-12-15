Футбольный клуб «Кубань» сменит генерального спонсора

Генеральным спонсором профессионального футбольного клуба «Кубань» станет Государственная транспортная лизинговая компания. Госкомпания вошла в состав учредителей клуба, сменив ГК «АВА». Об этом сообщила пресс-служба холдинга AVA Group.

«Группа компаний "АВА"» входила в состав учредителей ПФК «Кубань» и являлась генеральным спонсором команды в течение последних двух лет.

«За последние два годы мы выплатили все долговые обязательства, которые существовали на момент нашего входа в состав учредителей. С 2020 года нами в полном объеме исполнялся бюджет и выполнялись все финансовые обязательства перед тренерским штабом и игроками», — говорится в сообщении.

Решение о выходе было принято в ходе последнего собрания учредителей клуба 14 декабря. В ходе собрания было озвучено решение генерального директора Эдуарда Сафонова оставить занимаемый пост. Имя нового гендиректора «Кубани» будет озвучено позднее.

За 2022 год клуб провел 37 официальных матчей, в которых 11 раз одержал победу, 12 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл.

Анастасия Донскова

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