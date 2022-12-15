ТЦ опустели к концу года

Рынок торговой недвижимости в Свердловской области оказался одним из самых пострадавших в 2022 году. После ухода с российского рынка западных брендов в торговых центрах по различным оценкам остаются свободными от 3% до 22% площадей. Такая ситуация наблюдается в ряде крупных ТЦ Екатеринбурга, где были представлены особенно широко иностранные бренды, ушедшие из России после начала специальной военной операции (СВО). Участники рынка считают, что на покупательской способности населения и, соответственно, трафике также сказались западные санкции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уход западных компаний с российского рынка отразился на деятельности торговых центров на Урале

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уход западных компаний с российского рынка отразился на деятельности торговых центров на Урале

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2022 году торговые центры и ритейлеры, еще не восстановившиеся от последствий пандемии коронавирусной инфекции и роста интернет-торговли, оказались в сложной ситуации из-за введенных антироссийских санкций и ухода западных компаний с российского рынка. По оценкам участников рынка, в торговых центрах Свердловской области сейчас пустуют от 3% до 22% площадей.

Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова в рамках конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года» заявила, что наиболее пострадали от ухода иностранных брендов такие крупные участники рынка, как ТРЦ «Гринвич», VeerMall и «Мега». Впрочем, ситуация по уровню заполняемости улучшилась в районных ТЦ, например в «Алатыре», «Радуга Парке», «Глобусе» и «ФанФане».

По словам госпожи Козловой, 37,5% зарубежных компаний, арендовавших площади ТЦ, приостановили свою деятельность в России, 34,4% прекратили деятельность и 28,1% проводят реструктуризацию. Процессы ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризации бизнеса, по ее словам, продолжатся в следующем году. Впрочем, президент УПН считает, что свободные площади в торговых центрах в ближайшее время могут занять бренды из масс-маркета ближайшего зарубежья — Турции, Киргизии, Казахстана.

Коммерческий директор ТРЦ VeerMall и ТРЦ Depo Павел Изотов считает, что новые для России бренды будут заходить на рынок постепенно, стараясь диверсифицировать риски, переложив ответственность за них, в том числе за инвестиционную составляющую, на партнеров. Из-за этого заполнить торговые площади за счет зарубежных компаний, по его мнению, быстро не получится. Не сильно повлияет на ситуацию и решение ряда официально ушедших брендов открывать свои магазины через дочерние компании под другими названиями, считает эксперт.

В ТРЦ VeerMall сейчас заполнено 78% площадей. При этом, по словам господина Изотова, до февраля у торгового центра был «солидный пул соглашений» с международными и федеральными компаниями, которые собирались открыть в ТРЦ свои объекты в течение весны-лета 2022 года. Однако реализовать эти планы не удалось.

Павел Изотов добавил, что освободившиеся площади частично заполнили российские производители, решившие занять ниши ушедших с российского рынка компаний. По его словам, ритейлеры сейчас готовы рисковать, запуская новые проекты.

Другой проблемой, с которой столкнулись свердловские ТЦ, стало снижение трафика и покупательской способности, сейчас посетители приходят в торговые центры не для того, чтобы «развлечься», а чтобы купить конкретные товары, заявила гендиректор ТЦ «Европа», региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) по Свердловской области Марина Крупина. «Поэтому сейчас перед ТЦ стоит задача насытить вакантные площадки услуговыми, досуговыми арендаторами, которые будут повышать эмоциональный фон и настроение и стимулировать к дальнейшим покупкам»,— отметила госпожа Крупина.

Тяжелой остается ситуация с кинотеатрами, которые потеряли большой процент выручки после ухода иностранного кинопроката. Павел Изотов отметил, что уже есть примеры, когда кинотеатры начинают сокращать количество залов, занимаясь их переформатированием, например, под коворкинг. Участники отрасли, по его словам, не ожидают, что в ближайшее время на российский рынок вернуться зарубежные кинопрокатчики и IMAX.

Санкции и уход зарубежных компаний заставили многих инвесторов пересмотреть планы по расширению уже существующих и строительства новых торговых центров, отметила Валерия Козлова. Она привела в пример проект второй очереди ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге, который был приостановлен. Ранее планировалось, что к концу 2022 года «Мега» расширит площадь здания на 30% и создаст новые общественные пространства.

Илья Смирнов