2022 год завершаем, становимся сильнее

Для российской электроэнергетики 2022 год завершается гораздо лучше прогнозов. Об итогах года в России и за рубежом — председатель наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Александра Панина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Александра Панина

Председатель наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Александра Панина



Непредвиденный рост

Итоги 2022 года для электроэнергетиков оказались лучше, чем можно было прогнозировать.

В первую очередь хочется отметить рост потребления электроэнергии, который в целом по стране в 2022-м составит около 1,6% и сопровождается ростом выработки генерирующих компаний.

На всех уровнях оперативно были приняты решения, которые позволили энергетикам снизить негативные последствия возникавших вызовов. Отдельно следует поблагодарить за активную работу Минэнерго, а также ФАС и Минэкономразвития, которые своевременно и продуктивно реагировали на возникающие вызовы, например:

предоставлена возможность переноса сроков начала поставки мощности по объектам модернизации — этой опцией воспользовались многие генерирующие компании совокупно почти по 40 объектам. Это было обусловлено тем, что по многим проектам были зафиксированы срывы сроков поставки основного оборудования со стороны энергомашиностроителей, а также наблюдалось значимое удорожание оборудования;

предоставлена возможность генераторам экономить ресурс иностранных ПГУ и ГТУ. Это необходимо для сохранения в работе данного оборудования до момента локализации его ремонта и восстановления. Механизм оказался востребованным: на декабрь в него заявилось уже 9,6 ГВт мощностей (около 28% от всех мощностей данного типа), из которых разрешено воспользоваться этим правом почти 4 ГВт. АО «Системный оператор ЕЭС» проводит ежемесячно масштабную работу по определению регионов, в которых экономия ресурса ПГУ наиболее целесообразна, и формированию перечня конкретных генераторов.

В нынешнем году были заново заключены соглашения генераторов с ПАО «Россети» об урегулировании задолженности за электроэнергию гарантирующих поставщиков регионов Северного Кавказа, результатом которого стало полное погашение накопленных долгов в размере 14,5 млрд руб., а также закрытие текущих платежей 2022 года на сумму 23,6 млрд руб. Таким образом, задолженности гарантирующих поставщиков регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на данный момент больше нет. Соблюдение «Россетями» условий соглашений о реструктуризации задолженности с генераторами также внесло свой положительный вклад в уровень собираемости платежей на ОРЭМ. Если за 11 месяцев 2021 года он составил 99,4%, то в 2022-м за аналогичный период — уже 100,4%. Следует также отметить работу в уходящем году ассоциации «НП "Совет рынка"» по обеспечению устойчивой работы всей рыночной инфраструктуры, которая позволила обеспечить стопроцентный уровень оплаты.

Особенностью текущего года также стала двухэтапная индексация тарифов ЖКХ. Первая произошла 1 июля на 4%, а вторая — 1 декабря на 9%. В 2023 году дополнительных индексаций тарифов ЖКХ не ожидается. Этот рост заметно ниже инфляции, которая накопительно за два года, по прогнозу Минэкономразвития России, ожидается не менее 18,6% и примерно соответствует темпам роста цен на газ в РФ, который составит в 2022–2023 годах чуть более 15%.

Из негативных тенденций: в первой ценовой зоне (ЦЗ) ОРЭМ наметилось заметное отставание динамики цен на электроэнергию от темпов роста цен на топливо. Так, в 2022 году цена на газ в первой ЦЗ выросла на 4,8%, тогда как цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ) — только на 2%. Схожая ситуация наблюдается и с ценой на уголь в ряде регионов России. Так, цены на РСВ в Восточной Сибири (Забайкальский край, Бурятия) выросли на 12–14%, в то время как цены на уголь росли опережающими темпами (по данным крупной генерирующей компании, на 16%). Уже несколько лет темп роста одноставочной цены ОРЭМ (включающей и стоимость электроэнергии, и мощности по обеим ценовым зонам) отстает от инфляции. Так, в 2022 году рост одноставочной цены ОРЭМ составит 4,6% против прогнозной инфляции в 12,4% (по данным Минэкономразвития). Напомню, что в 2021 году рост одноставочной цены ОРЭМ также отстал от инфляции — 4,9% против 8,4%.

Энергетический кризис за рубежом

Цена российской электроэнергии значительно ниже, чем в соседних европейских странах. Цены на электроэнергию в Европе на фоне стремительного роста цен на энергоносители увеличились практически в два раза в 2022 году и превысили €200/МВт•ч. Максимальные темпы роста цен зафиксированы в странах Балтии и во Франции (более 160%), а также Германии (более 150%).

При этом цены на электроэнергию в РФ существенно ниже цен в Европе и не были подвержены влиянию энергетического кризиса. Так, одноставочная цена в 2022 году ожидается на уровне 2572 руб./МВт•ч, или около €38/МВт•ч.

Причиной этого стал беспрецедентный рост в ЕС цен на энергоресурсы — природный газ и уголь.

Мнение эксперта Сергей Роженко, директор практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства Kept: Исторически рынок электроэнергии и газа в странах ЕС уже был серьезнейшим образом зарегулирован. Основной вклад в стоимость, например, электроэнергии, как ни парадоксально, вносили всевозможные административные сборы и надбавки, направленные на программы декарбонизации и социального развития, а также тарифы сетей — естественных монополий. Вес же оптового конкурентного рынка электроэнергии в «допандемийные» времена никогда не превышал 20–40%. В газе в целом была схожая тенденция. В ситуации, когда именно компонент оптового рынка электроэнергии и газа вышел из-под контроля, что повысило за короткое время стоимость по этому компоненту в 10–20 раз, европейские регуляторы активно ищут наиболее простые и рабочие методы для возвращения управляемости отрасли. В этой связи ситуативное введение различного рода price cap (так называемая испанская модель) на энергорынках или изъятие сверхприбылей энергокомпаний и бюджетная поддержка потребителей по немецкой модели Doppel Wumms («Двойной удар») при сохранении нетронутой структуры собственности энергокомпаний являются логичным ходом. На текущий момент в списке таких практических задач стоит две: 1) обеспечение доступности для населения и поддержка выживания энергоемкого бизнеса; 2) ограничение сверхприбылей добывающих и генерирующих компаний и ограничение вывода финансовых ресурсов из отрасли. Очевидно, что сама по себе национализация энергетики или отказ от оптового сегмента вопрос не решают, но несут ряд рисков, которые сложно просчитать. В этой связи регуляторы стран ЕС, скорее всего, ограничатся точечными изменениями на следующие год-два. До прояснения «новой нормальности» отрасли я не ожидаю принципиальных изменений.

Так, в марте котировки финансовых контрактов на природный газ на апрель достигли исторического максимума — $4 тыс. за 1 тыс. кубометров, а максимальный среднемесячный индекс на газ сложился в августе 2022-го, составив примерно $2,5 тыс. за 1 тыс. кубометров. Иными словами, средняя цена на газ в 2022 году выросла более чем в десять раз по сравнению с кризисным 2020-м (средняя цена — $117 за 1 тыс. кубометров).

Темпы роста цен на уголь менее существенные. Как и на рынках газа, цены отдельных сделок были максимальными в марте — $465 за тонну, а максимальный среднемесячный индекс на уголь сформировался в июле на уровне $384 за тонну, что более чем в 7,5 раза выше средней цены 2020 года, когда она составила $50 за тонну.

Вслед за ростом цен на энергоресурсы в условиях действующей в Европе модели оптового рынка электроэнергии, основанной на маржинальном ценообразовании, цены на электроэнергию продемонстрировали аналогичную динамику.

На фоне роста цен на энергоносители 4 апреля цена на электроэнергию во Франции в вечерний час взлетела практически до технически возможного максимума — €2988/МВт•ч. После этого предельная цена электроэнергии на оптовом рынке Европы была увеличена до €4 тыс./МВт•ч. Новый рекорд цен был поставлен в странах Балтии в августе, когда цена достигла €4 тыс./МВт•ч. При этом максимальные среднемесячные цены на электроэнергию в Великобритании, Германии, Франции и странах Балтии в августе находились в диапазоне от €450 до €500/МВт•ч.

В текущем году ситуация на европейском рынке электроэнергии усугублялась серией внеплановых ремонтов на АЭС во Франции, а также низкими показателями водности, в результате чего существенно снизилась выработка на ГЭС. В целях снижения влияния газовой генерации на ценообразование европейские страны стали массово привлекать угольную генерацию для покрытия пиков потребления: угольные ТЭС выводились из резервов и консервации в работу, выдавались разрешения на продолжение эксплуатации ТЭС, запланированных к выводу из эксплуатации, а также допускалось продолжение работы ТЭС на угле без перехода на природный газ.

Сохранить энергорынок

Несмотря на стремительный рост цен на электроэнергию, европейские регуляторы призвали сохранить действующую модель ценообразования оптового рынка электроэнергии. Они решили, что действующие у них рыночные правила все-таки помогли смягчить кризисные явления, а существующая структура оптового рынка обеспечивает эффективное и надежное электроснабжение, а также способствует массовому внедрению низкоуглеродной генерации, позволяя ускорить «зеленый» энергопереход. Кроме того, «плохо продуманные» экстренные меры или искажение ценовых сигналов путем вмешательства в формирование рыночных цен могут свернуть рыночную интеграцию ЕС и общую конкуренцию, тем самым поставив под угрозу достигнутые результаты.

В таких условиях правительства европейских стран приняли ряд мер, направленных на минимизацию последствий энергетического кризиса. В частности, был принят план REPowerEU по экономии энергии с одновременным увеличением доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), диверсификации энергоресурсов ЕС, подкрепленный финансовыми (€300 млрд) и юридическими мерами, нацеленными на создание новой энергетической инфраструктуры.

В рамках консолидированной позиции летом страны Европы договорились снизить в ближайшие восемь месяцев потребление природного газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет — с 1 августа 2022 года до конца марта 2023-го.

Кроме того, в соответствии с Регламентом ЕС от 6 октября «О чрезвычайном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергоносители» на рынках электроэнергии были согласованы следующие меры:

сокращение спроса на электроэнергию с 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года: обязательное снижение спроса на 5% в часы пиковой цены (10% часов с самой высокой ценой), рекомендованное снижение ежемесячного спроса на 10%;

изъятие сверхдоходов на оптовом рынке электроэнергии у негазовой генерации (ВИЭ, ГЭС, АЭС и угольные ТЭС) сверх €180/МВт•ч с 1 декабря 2022 года по 31 июня 2023-го;

установка регулируемых цен на электроэнергию для населения до 31 декабря 2023 года;

в дополнение к действующим налогам и сборам появился «взнос солидарности» — новый налог в размере не менее 33% от сверхприбыли в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах за 2022 год и/или 2023 год.

Европейские страны самостоятельно усилили предложенные Евросоветом меры. В частности, были снижены НДС на электроэнергию и газ, исключены «зеленые» надбавки в тарифах, временно заморожены или ограничены темпы роста цен на электроэнергию и газ для отдельных категорий потребителей, предоставлены кредиты и гарантии с отсрочкой для оплаты счетов и другие меры. Например, для Испании Еврокомиссия согласовала с июня 2022 года до конца мая 2023-го ограничение цен на газ для электростанций, что привело к существенному снижению цен на электроэнергию от 18% до 35%.

По данным Bruegel, с сентября 2021 года по ноябрь 2022-го в Европе было выделено €705,5 млрд для адресной защиты потребителей от роста цен на энергию, в том числе: 27 стран ЕС — €600,4 млрд, Германия — €264 млрд, Великобритания — €97 млрд.

Несмотря на возникшие сложности, Европа не отказалась от реализации долгосрочной низкоуглеродной стратегии: сохраняется финансирование, и упрощаются процедуры выдачи разрешений на ввод новых объектов ВИЭ (50 ГВт будет введено в нынешнем году).

В Российской Федерации благодаря высокому уровню обеспеченности ископаемыми видами топлива (природным газом и углем) и действующим рыночным правилам исключена столь существенная волатильность цен на энергоресурсы. Сбалансированная структура генерирующих мощностей и двуставочная модель оптового рынка электроэнергии позволяют удерживать цены на электроэнергию на приемлемом уровне для всех категорий потребителей, не снижая надежность энергосистемы, а также проводить модернизацию и обеспечивать ввод нового оборудования.

Что готовит грядущий год

Наступающий 2023 год также потребует от электроэнергетиков напряженной работы, которая будет сконцентрирована в первую очередь на обеспечении надежности электроснабжения. Кроме того, будет нарастать объем работы, связанной с обеспечением работы электроэнергетики и всей экономики в новых мобилизационных реалиях, начиная от обеспечения электростанций необходимым персоналом и заканчивая потребностью генерации в оборудовании и запасных частях от российских энергомашиностроителей.

Пристальное внимание энергетиков направлено сейчас прежде всего на работу российских энергомашиностроителей, поскольку от их работы будет зависеть своевременность проведения не только текущих ремонтных кампаний, но и модернизации оборудования, сохранения инвестиционного цикла в электроэнергетике.

Отдельным направлением можно выделить переход электроэнергетики на отечественные информационные программные продукты. В рамках данной задачи потребуются развитие российской электронной компонентной базы, а также разработка взвешенных подходов к срокам такого перехода с учетом технологических особенностей и возможностей российской электроэнергетики.

В следующем году мы продолжим обсуждение доработки механизма отбора проектов модернизации, перенос которого в этом году был согласован всеми участниками рынка. Обсуждение ожидается в рамках корректировки параметров так называемого калькулятора, используемого для расчета объема капитальных затрат по проекту модернизации: стоимость энергетического оборудования возросла и нуждается в корректировке. Кроме того, обновленные значения калькулятора также нужны для продолжения обсуждения изменений в модель конкурентного отбора мощности (КОМ), ведь предложенная Советом рынка модель расчета цены КОМ опирается в том числе на значение стоимости легкой модернизации.

Также в грядущем году необходимо вернуться к обсуждению поставленной президентом цели по декарбонизации к 2060 году и формированию программных документов, таких как генеральная схема размещения объектов электроэнергетики и новая энергостратегия России.

Безусловно, большое обсуждение коснется и функционирования энергосистемы Дальнего Востока, перехода на конкурентную модель ценообразования и дальнейшего развития энергетики этого региона, где наблюдается ускоренный рост потребления при устаревании имеющихся энергомощностей.

Хочется выразить благодарность крупным потребителям электроэнергии, которые перед лицом серьезных экономических вызовов продолжают развивать свои производства, сохранять рабочие места, находить новые рынки сбыта отечественной продукции, что позволяет не только электроэнергетике России строить планы по дальнейшему развитию отрасли, но и дает импульсы к развитию экономики страны в целом.