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Коммерсантъ FM
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В штаб-квартире полиции Польши произошел взрыв, есть раненые

В Варшаве в штаб-квартире полиции накануне взорвался подарок, который был получен главным комендантом от служб Украины. Об этом сообщает МВД Польши. В результате взрыва комендант получил «легкие ранения», он находится в больнице. Также оказался ранен сотрудник Главного управления полиции.

«В помещении, прилегающим к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года, где он встретился с руководителями украинской милиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Подарок вручил один из руководителей»,— говорится в сообщении польского МВД.

Варшава запросила у украинской стороны «соответствующие разъяснения», сообщили в ведомстве. Дело ведет прокуратура и соответствующие службы.

В последнее время участились случаи посылок, отправленных украинским дипломатам, содержащих взрывные устройства или их имитацию, части животных, окровавленные пакеты и письменные угрозы. Так, 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, который пришёл по почте в конверте и предназначался украинскому послу. Тогда же в Испании обнаружили еще два конверта с бомбами. Украина считает, что за посылки ответственна Россия или ее союзники.

Лусине Баласян

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