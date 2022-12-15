ЕЦБ прогнозирует сохранение уровня поставок газа из РФ в ЕС на текущем уровне

Уровень поставок российского газа в страны Европейского союза останется на текущем уровне, а импорт газа из других стран в ЕС в 2023 году продолжит расти, следует из данных прогноза Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Базовый сценарий на декабрь предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах, а потоки газа не из России (которые уже выросли примерно на 20% по сравнению с их средним уровнем до вторжения на Украину) вырастут еще больше в 2023 году за счет дополнительных трубопроводных поставок и поставок СПГ»,— говорится в прогнозе регулятора.

Аналитики отмечают, что из-за высоких цен на газ фирмы и домохозяйства ЕС сокращают потребление топлива. Это соответствует соглашению союза снизить спрос на газ на 15%. В прогнозе не предусмотрено принудительное нормирование поставок газа. По данным отчета, в ЕС сохраняется риск дефицита топлива, особенно зимой 2023-2024 годов.

По прогнозам Международного энергетического агентства, если Россия полностью прекратит поставки газа, а Китай начнет восстанавливать свое потребление, страны ЕС столкнутся с нехваткой 57 млрд кубометров газа в 2023 году. По оценкам аналитиков, на этом фоне конкуренция с Азией за сжиженное топливо может усилиться в 2023 году.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Встречная мерзлота».

Эрдни Кагалтынов