«Реал» согласовал контракт с 16-летним бразильцем Эндриком

Испанский «Реал» согласовал сделку, по которой 16-летний бразильский нападающий Эндрик присоединится к футбольному клубу, когда достигнет совершеннолетия в июле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Эндрик

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters Футболист Эндрик

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

До вхождения в мадридскую команду спортсмен продолжит обучение в академии бразильского футбольного клуба «Палмейрас». В ближайшие дни Эндрик отправится в Мадрид, чтобы посетить объекты «Реала».

«Реал» уже заключал контракты с несовершеннолетними футболистами, например с бразильцем Винисиусом и норвежцем Мартином Эдегором.

Дарья Эрозбек