Вирусы подложили свинью

Региональное управление Роспотребнадзора объявило о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области в связи с существенным ростом заболеваемости. С начала недели число заражений по всем возрастным группам выросло на 25%, в том числе среди взрослых — на 50%. В структуре заболеваемости преобладает свиной грипп. Для противодействия эпидемии ведомство рекомендует использовать маски в общественных местах, усилить меры дезинфекции и отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается по всей стране — в целом по РФ число заражений к прошлой неделе увеличилось на 35%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на четверть

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ С начала недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на четверть

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Челябинской области отмечается существенный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Ситуация оценивается как эпидемическая, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. По решению оперативного штаба 14 декабря задействован комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ.

Комплексный план предусматривает проведение масштабных противоэпидемических мероприятий. Так, руководителям организаций необходимо: обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях, организовать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и проветривания, не допускать в коллективы больных сотрудников, обеспечить работников защитными масками, средствами личной гигиены и дезинфицирующими средствами.

В общественном транспорте, магазинах, культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях вводится усиленный дезинфекционный режим и использование защитных масок сотрудниками в течение рабочего дня. Руководителям образовательных и социальных учреждений рекомендуют ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и соблюдать дистанцию. В общежитиях вузов вводят карантинные мероприятия. Всем рекомендуют использовать защитные маски в местах массового скопления людей.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что гражданам в группе риска, в которую входят беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, следует по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей.

«Руководителям аптечных организаций рекомендуется создать в аптечных организациях запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа и обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания»,— добавляют в ведомстве.

За 12–13 декабря заболеваемость ОРВИ по всем возрастным группам населения выросла на 25%, в том числе среди взрослых — на 50% и школьников 7–14 лет — на 14%. По данным лабораторных исследований, в настоящее время преобладает активная циркуляция пандемического гриппа А (H1N1, или свиной грипп). На этой неделе региональное управление Роспотребнадзора отмечало двукратное превышение уровня заболеваемости ОРВИ по сравнению с эпидемическим порогом. В том числе среди взрослых — в 2,5 раза, школьников — в 1,8 раза, детей от трех до шести лет — в 1,4 раза. В министерстве здравоохранения Челябинской области наиболее эффективным средством борьбы с гриппом называют вакцинацию. По состоянию на 8 декабря, от гриппа привились более 1561 тыс. жителей региона, в их числе 1145 тыс. взрослых и 416 тыс. детей.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, по данным на 12 декабря, на карантине находятся 242 класса в 63 школах региона. Полностью приостановлен образовательный процесс в пяти школах. В пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области отмечают, что, несмотря на перевод отдельных классов и учебных заведений на дистанционный режим обучения, ситуация с заболеваемостью в этом году лучше, чем год назад. «В области есть классы и школы, перешедшие на заочное обучение, но в целом ситуация сейчас намного спокойнее по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда в это же время отдельные муниципалитеты переводили все образовательные организации на дистанционную форму обучения»,— комментируют в ведомстве.

Несмотря на увеличение числа заражений ОРВИ, роста суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе не наблюдается — в течение этого месяца в день фиксировали не более 107 случаев инфицирования. На 15 декабря, за прошедший день в Челябинской области зарегистрировали 99 случаев заражения, из них семь — среди школьников. За сутки по выздоровлению выписали 134 человека, двое умерли от последствий болезни. На лечении остаются 1177 жителей региона.

Рост числа заражений гриппом и ОРВИ фиксируется не только в Челябинской области, но и в целом по России. По сведениям Роспотребнадзора РФ, заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,4%. Превышение эпидемического порога фиксируется, в частности, в Ростовской области — на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области (70%) и Краснодаре (30,7%).

Михаил Бычков