Путин поручил направить 250 млрд рублей на развитие региональной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству направить дополнительно 250 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах в 2023 году. Он также поручил зарезервировать из этой суммы 100 млрд руб. на реализацию проектов городов Дальнего Востока.

«Прошу правительство в следующем году нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 млрд на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ»,— сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы запустили программу развития дальневосточных городов, уже рассмотрели планы Петропавловска-Камчатского, в начале следующего года обсудим планы развития еще нескольких городов»,— добавил господин Путин. Он отметил, что к настоящему моменту не все потребности городов Дальнего Востока финансово обеспечены, поэтому президент поручил выделить отдельный лимит в размере 100 млрд руб. на их развитие.

Выделенные средства президент предложил предоставлять на основании открытого конкурса, исходя из наибольшего социально-экономического эффекта проектов. Он поручил правительству провести такой конкурс в начале следующего года.

В июне Владимир Путин заявил, что развитие инфраструктуры является принципом экономической политики России. Тогда он анонсировал старт масштабного плана по ремонту сети автомобильных дорог.

Эрдни Кагалтынов