Природоохранная прокуратура требует возбудить уголовное дело о незаконной рубке краснокнижных деревьев в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Нарушение зафиксировано на территории Судакского лесничества.

По итогам проверки соблюдения требований лесного законодательства установлено, что на землях лесничества произведена незаконная рубка 42 сухостойных и сырорастущих деревьев, в том числе, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым. Ущерб от этого превысил 600 тыс. руб. Ведомство направило материалы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Дмитрий Нестеренко